Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaGripeExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

El nuevo documental del autor de 'Labordeta, un hombre sin más' defiende con rigor la causa de un cineasta libre para quien vida y obra eran indisociables

Una imagen de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

Una imagen de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

Desirée de Fez

Desirée de Fez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'

Dirección: Gaizka Urresti

Documental

Año: 2025

Estreno: 25 de diciembre de 2025

★★★

Gaizka Urresti ('Labordeta, un hombre sin más') dedica su nuevo documental a Eloy de la Iglesia, uno de los cineastas más interesantes de nuestro cine. También más transgresor, más controvertido, más incómodo, más conectado con la realidad y, como a él le gustaba decir, más libre. Concebido desde la admiración y el rigor, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' es un acercamiento notable a la vida y la obra del director de 'Navajeros' (1980). Y en este caso lo de "vida y obra" no es una expresión rutinaria: hay en la película de Urresti una voluntad clara, bellamente expuesta a través del testimonio de quienes lo conocieron y de la selección de escenas de sus películas, de sostener en todo momento que para Eloy de la Iglesia cine y vida eran indisociables.

Desde ese lugar, Urresti recurre al testimonio de críticos, cineastas, colaboradores y amigos, entre ellos José Sacristán, Jose Luis Garci y Fernando Méndez-Leite, para hacer un repaso a la filmografía de Eloy de la Iglesia y recordar su feroz relación con una realidad hipócrita y castrante. De los recuerdos y apreciaciones de esas personas, ilustradas con archivo e imágenes de sus películas, sale un análisis bien documentado, contextualizado y actualizado de la obra del autor, de la osadía de su cine, de su lucha contra la censura, de su compromiso con la marginalidad, del lugar que ocupó la adicción en su cine y, por desgracia, en su vida, y de su forma de hablar abiertamente de homosexualidad en la España de finales de los 70 y principios de los 80.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  3. Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
  4. Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
  5. Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
  6. El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
  7. El poder del Robe
  8. Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza': James Cameron continúa superándose tecnológicamente, pero el relato es repetitivo

Muere el director teatral Francesc Nel·lo

Muere el director teatral Francesc Nel·lo

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Así suena la canción inédita de Queen que ha revelado el guitarista Brian May

Así suena la canción inédita de Queen que ha revelado el guitarista Brian May

El catalán Dani Torrent gana uno de los premios más prestigiosos de ilustración en Nueva York

El catalán Dani Torrent gana uno de los premios más prestigiosos de ilustración en Nueva York

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

Mariano Cohn y Gastón Duprat: "Es patético que los artistas aprovechen los premios para defender causas nobles de las que no saben un carajo"

Mariano Cohn y Gastón Duprat: "Es patético que los artistas aprovechen los premios para defender causas nobles de las que no saben un carajo"