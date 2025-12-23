Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Concierto con móvil navideño

David Bisbal, villancicos de etiqueta y éxitos 'turbo' en el Palau Sant Jordi

El cantante almeriense sacudió la sala con las canciones de su último álbum, el euforizante-sentimental ‘Todo es posible en Navidad’, y una selección de sus ‘hits’, arropado por una formación de 15 músicos

Concierto de Navidad de David Bisbal en el Palau Sant Jordi

Concierto de Navidad de David Bisbal en el Palau Sant Jordi

Ver galería

Concierto de Navidad de David Bisbal en el Palau Sant Jordi / Jordi Otix

Jordi Bianciotto

Jordi Bianciotto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Iba a ser una canción, luego un álbum y ‘Todo es posible en Navidad’ ha acabado siendo un revitalizador de la carrera de David Bisbal, con su gira en las fechas señaladas y su insinuación de ritual anual con el que mirar de reojo a Mariah Carey. A un Palau Sant Jordi lleno, con el escenario enmoquetado en rojo y una banda frondosa (15 piezas, incluyendo el octeto de la Orquesta Ciudad de Almería), llegó este martes la onda expansiva de esta celebración con la que Bisbal es a la vez ‘crooner’ de etiqueta, depositario de las más entrañables tradiciones y señor artista nostálgico de sus primeros éxitos.

En la parcela puramente navideña del repertorio (nueve de las 22 canciones), Bisbal comenzó a golpe de swing, como un Michael Bublé del sur, en ‘Navidad junto a ti’, canción nueva, como la que da título al disco, que cayó justo después situando el marco mental de la noche. Público familiar, gorros de Papá Noel en pista y gradas, y Bisbal haciendo el signo del corazón con los dedos. Peligro: todo parecía orientado a la apoteosis del azúcar y del ‘kitsch’, pero entonces el guion giró hacia el temario clásico del artista. Se trataba de aprovechar que las fibras estaban sensibles para pulsar la tecla de la melancolía y retroceder hasta sus años más tiernos con piezas como la balada ‘Dígale’.

La combinación de ambos temarios, el villancico (clásico o moderno) y el ‘hit’ propio, fue resultona, beneficiada de arreglos elegantes y variados. A Bisbal, figurín en danza y vocalista competente, siempre tan entusiasta, no se le vio encorsetado (seguramente no lo estaría ni obligado a cantar los grandes éxitos de Metallica) y manejó con soltura los cambios de tercio: de la latinidad sensual de ‘Quién me iba a decir’ (“ahora un poquito de cadera, ¿no?”), al ‘up-tempo’ de ‘Jingle bell rock’ y de ahí a las baladas sentidas, adaptaciones al castellano de ‘White Christmas’ (Irving Berlin) y ‘Always on my mind’ (clásico en la voz de Elvis Presley).

En ese tramo más recogido aludió a la cara B de la Navidad, la evocación de los ausentes, que hace que “las canciones suenen dolorosas”. Bisbal a flor de piel, pulsando las teclas más vulnerables. Rindió ahí buena cuenta de ‘Navidad sin ti’, la pieza nueva de la reedición del último álbum, y brilló en el bolero ‘Te deseo muy felices fiestas’ (aunque no es fácil medirse con Luis Miguel) y en ‘Mi princesa’, culminada con tremendo dramatismo (ese “creo en los milagros”) ante un grupo de fans que le entregaron ramos de flores.

Estaban por caer sus éxitos más lejanos y fogosos: ‘Corazón latino’ (que cantó envuelto en la bandera de Almería; lástima de los coros pregrabados), una ‘Bulería’ en la que giró en modo peonza, a su estilo, y ‘Ave María’ como desatado punto final. Antes, una incursión aflamencada en ‘Los peces en el río’ y ese indispensable ‘Burrito sabanero’ (del venezolano Hugo Blanco), que precipitó un fenómeno viral y que ha contribuido a que la temática navideña dé a David Bisbal un nuevo argumento para seguir en la cresta de la ola.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  3. Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026
  4. Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
  5. El poder del Robe
  6. Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
  7. El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
  8. Joan Manuel Serrat y Núria Espert, símbolos de 'los valores de la mejor Catalunya', reciben la Medalla de Oro de la Generalitat

David Bisbal, villancicos de etiqueta y éxitos 'turbo' en el Palau Sant Jordi

David Bisbal, villancicos de etiqueta y éxitos 'turbo' en el Palau Sant Jordi

Guía de la Nochebuena en televisión: de 'Telepasión' y 'Tu cara me suena' al discurso del Rey

Guía de la Nochebuena en televisión: de 'Telepasión' y 'Tu cara me suena' al discurso del Rey

Concierto de Navidad de David Bisbal en el Palau Sant Jordi

Acusado de dos nuevos cargos de violación y agresión sexual el humorista británico Russell Brand

Muere el director teatral Francesc Nel·lo

Muere el director teatral Francesc Nel·lo

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

Hackeo masivo: la plataforma musical sueca Spotify sufre un robo de datos a gran escala

El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

El Orfeó Català ofrecerá un concierto de villancicos ante la Catedral de Barcelona el 29 de diciembre

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores