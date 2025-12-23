El catalán Dani Torrent gana uno de los premios más prestigiosos de ilustración en Nueva York

El ilustrador ampurdanés Dani Torrent suma un nuevo reconocimiento: acaba de ganar la Medalla de Oro de la Society of Illustrators Annual Exhibition de Nueva York, una de las exposiciones y premios más prestigiosos del mundo de la ilustración. Lo ha conseguido por las ilustraciones de su libro 'Un dia, dues setmanes, tres mesos...', publicado por Edicions Cal·lígraf. La Society of Illustrators Annual Exhibition de Nueva York es una institución cultural fundada el año 1901 en Nueva York, dedicada a promover la excelencia en la ilustración. Cada año, esta entidad organiza la Annual Exhibition, una exposición anual donde se seleccionan las mejores ilustraciones internacionales del año. Dani Torrent ha asegurado que este es un premio que le hace "especial ilusión por el hecho de que se reconozca en los Estados Unidos la ilustración hecha y editada en el Ampurdán". También, ha añadido, que "en un momento de regresión de los derechos y de las libertades, especialmente en cuanto a la diversidad, que se reconozca un libro como este, con un mensaje de ternura y comunicación como lugar de salvación".

En los últimos tiempos, la obra de Dani Torrent acumula múltiples reconocimientos internacionales. Recientemente, por el cartel de Fires de Figueres, que obtuvo el premio de mérito del festival HiiiBrand de China y anteriormente la medalla de oro de los premios Illustration West de Los Ángeles. Además, el pasado julio se hizo público que, también por el libro 'Un dia, dues setmanes, tres mesos...' había sido seleccionado para formar parte de la shortlist de los World Illustration Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del sector, organizado anualmente por la Association of Illustrators (AOI), con sede en Londres. El año 2023, obtuvo el premio Manzana de Oro de la Bienal de ilustración de Bratislava, considerado el Oscar de la ilustración infantil, por el álbum 'Viajes en trenes de primera clase'.