El Museu Picasso bate récords con la exposición 'De Montmartre a Montparnasse' y mantiene su tirón como joya de los museos municipales

Los museos y centros de exposiciones municipales han recibido casi 3,8 millones de visitantes en 2025, según datos estimados publicados por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) este lunes. El Museu Picasso lidera las visitas con 1.021.500 personas, seguido del conjunto de sedes del Museu d'Història de Barcelona (Muhba) con 949.500 y el Castell de Montjuïc con 696.000. Uno de cada cuatro espectadores es residente en la capital catalana, mientras que el 30% del total vive en Catalunya. Los museos y espacios patrimoniales han tenido 3.593.000 visitantes y los Centros de exposiciones, 181.500.

El habitual dominio del Museu Picasso se plasma también en que ha acogido las dos exposiciones más vistas en 2025: 'Créixer entre dos artistes. Homenatge a Claude Picasso', con 254.855 asistentes, y 'De Montmartre a Montparnasse. Artistes catalans a París (1889-1914)', con 209.915. Aunque la segunda, que comenzó en noviembre de 2024, suma en total la cifra récord de más de 280.000 entradas, de acuerdo con los datos del Museu Picasso. El centro celebra que la iniciativa 'Picasso convida' ha sido "clave" para el aumento de visitantes en primavera y se ha consolidado, en su segundo año, como una "herramienta efectiva para acercar el museo a nuevos públicos", especialmente de Barcelona y Catalunya.

Nuevo cálculo

El desglose de las sedes del Muhba es el siguiente: Park Güell-Casa del Guarda, 497.000 visitantes; plaza del Rei, 184.000; El Born, 179.000; y el resto de ubicaciones, 89.500. Con la fusión del Born y el Muhba han empezado a contabilizarse como visitantes del Born solo las personas que visitan las exposiciones, el yacimiento o participan de alguna de las actividades, quedando excluidas del cómputo global las que visitan por libre el centro desde la balconada, que han sido 765.000. Tampoco se han contado las 432.000 visitas a los espacios patrimoniales del Templo de Augusto y el mercado de Santa Caterina, asimismo pertenecientes al Muhba. Este cambio contable explica el aparente descenso de asistentes a los museos y centros de exposiciones de Barcelona respecto de 2024, cuando la cifra total fue de 4.754.500. Con estos añadidos, el resultado final sería ligeramente superior al del año pasado: 4.971.500 visitantes.

VISITANTES A LOS MUSEOS MUNICIPALES Gráfico que muestra el número de visitantes a los museos municipales.

Tras el Museu Picasso, el Muhba y el Castell de Montjuïc se sitúan, hasta completar el 'top 5' de los museos y espacios patrimoniales más concurridos, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Mcnb), con 362.000 personas, y el Museu del Disseny de Barcelona (Dhub), con 239.000. La sede del Mcnb que ha tenido más público es la del Fòrum, con 147.000 asistentes.

VISITANTES A LOS CENTROS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES Gráfico que muestra el número de visitantes a los centros de exposiciones municipales.

Diseño revolucionario

En cuanto a los centros de exposiciones, por la Virreina Centre de la Imatge han pasado 112.000 persones; por la Capella, 52.000; y por la Fabra Centre d’Art Contemporani, 9.500.

Las muestras más vistas, implacable Picasso al margen, han sido 'Animals invisibles' (54.906), en el Mcnb Parc del Fòrum, y 'Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny' (48.754), en el Dhub. Tras estas se sitúan 'Natura o Cultura' (40.246), en el Mcnb Centre Martorell d'Exposicions; 'Álvaro Perdices. Cultivar l'estrany' (39.927), en el Centre Virreina de la Imatge; y 'Miguel Milá. Dissenyador (pre)industrial' (35.912), en el Dhub.

67% de público extranjero

El 67% del total de visitantes son extranjeros, informa el Icub a EL PERIÓDICO. Siguiendo con el total, el 37% proceden del resto de Europa, el 21% de América y el 8% de Asia. Del 33% total de visitantes españoles, Barcelona aporta casi el 25% y Catalunya, el 30%. Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía son los otros territorios estatales que brindan más visitantes.