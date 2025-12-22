Los Sex Pistols fichan por el Rock Fest y refuerzan el acento punk de su edición de 2026

Un nuevo cabeza de cartel se suma al Rock Fest Barcelona de 2026: Sex Pistols Featuring Frank Carter, es decir, la nueva versión de la pionera banda punk británica, creadora de hitos como ‘God save the Queen’ o ‘Anarchy in the UK’, en los años 70. Estos Sex Pistols cuentan con Frank Carter en la plaza de cantante y ‘frontman’, históricamente ocupada por John Lydon, y con tres integrantes originales: Steve Jones (guitarra), Paul Cook (batería) y Glen Matlock (bajo).

La banda actuará en la primera jornada del festival, el viernes 3 de julio, en la que figuran otros dos cabezas de cartel, Twisted Sister y otro todavía por confirmar. Sex Pistols Featuring Frank Carter surgieron en 2024, 16 años después de la última reunión del grupo, y giraron por Europa el pasado verano, con paradas como el Cruïlla. Sus conciertos consisten en repasos íntegros por los clásicos que Sex Pistols inmortalizaron en su primera encarnación (1975-78), material icónico de la era punk.

Con ellos, el cartel del Rock Fest refuerza un acento punk novedoso en su historial, puesto que incluye también, entre las bandas confirmadas, a las californianas The Offspring y Bad Religion, así como a Evaristo, el que fuera líder de La Polla Records, presentando su proyecto en solitario. Las tribus urbanas ya no son lo que eran y el festival mueve pieza para que el punk y el heavy metal convivan sin problemas en una misma programación. Ahí estarán también grupos más acordes con la identidad tradicional del Rock Fest como son Sabaton, Helloween, Accept, Powerwolf, Testament, Napalm Death, Loudness, Gotthard o Primal Fear.