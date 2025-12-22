12 libros de ciencia ficción y fantasía recomendados para esta Navidad 2025

Mientras géneros como el romantasy alimentan felizmente la formación de nuevas generaciones de lectores, la fantasía, la ciencia ficción y el horror viven una era de producción imposible de sintetizar. La crisis climática, el género, la diversidad cultural, el vértigo tecnológico, lo posthumano, las pandemias, la familia... nada es ajeno a ser visto desde una realidad alternativa. Tampoco la evasión. Así que esto no es un repaso de tendencias sino una selección personal. Y, como ya hemos dejado atrás Halloween y vamos hacia la Navidad, moderando el contenido más lúgubre o deprimente.

El tallador de jade de Yanlún Fonda Lee. Insólita. 17,50 € La reedición de las tres novelas de la Saga de los Huesos Verdes (un El Padrino con artes marciales en una isla asiática imaginaria mezcla de Taiwán, Japón y Corea) es una gran oportunidad para conocer a Fonda Lee. Y esta novela breve sirve tanto como introducción a su mundo como de despedida para quienes hayan hecho ya este viaje.

Nació Terry Pratchett. Mai Més / 22,50 € La labor de publicar en catalán libro a libro la obra de Terry Pratchett al catalán emprendida por Mai Més va más allá del Mundodisco. Ahora recupera Nació (2007) . Tras un tsunami, varios náufragos deben crear una nueva sociedad en una isla del Pacífico. Una fábula que da qué pensar sobre la religión, las convenciones, el poder... como todo Pratchett.

Islas de la Aguaoscura / Illes del Caliufosc Brandon Sanderson. Nova / Duna. 26,90 / 29,90 € Un primer atisbo de cómo el mundo que comparten decenas de libros de Brandon Sanderson irá evolucionando hacia el futuro rozando la ciencia ficción. Justo a tiempo para la Navidad llega también un Sanderson diferente. 'Realidades a medida', una colección de un nueve relatos y una novela corta ya abiertamente de ciencia ficción, 'space opera' incluso, situadas fuera del universo sandersoniano del Cosmere.

Los diablos Joe Abercrombie. Runas. 23,95 € ¿Y si Troya, Cartago y la magia hubiesen vencido y los monstruos fuesen una presencia habitual en el mundo? ¿Y la iglesia que acaba configurando a Occidente y Oriente hubiese tenido una Salvadora en lugar de un Mesías? Abercrombie abre una nueva serie con humor, violencia y una visión sarcástica de la religión.

Hija de la venganza / Filla de la venjança Michael McDowell. Blackie Books. 24,90 € Para los enganchados a Blackwater: los mismos componentes (misterio, familia y Sur profundo) en una sola dosis. Si quieren aún más, Calliope (Minotauro), novela póstuma de McDowell rematada por Tabitha King.

Sistemas críticos / Tots els sistemes en vermell Martha Wells. Hidra / Duna. 19,95 € Primera entrega de la serie protagonizada por un ciberasesino que empatiza con la humanidad gracias a su adicción a los culebrones. Mejor leída que en la adaptación de Apple TV. En castellano, Hidra va ya por la tercera entrega.

La ciudad que nos unió N. K. Jemisin. Nova. 19,95 € En el segundo libro de la futura trilogía de Las Grandes Ciudades, los avatares que representan la diversidad de Nueva York se enfrentan a una amenaza lovecraftiana (y MAGA). La victoria de Zohran Mamdani vendría a ser un final feliz que la autora no previó.

Ogros Adrian Tchaikovsky. Dolmen / 17,90 € En estas páginas es verdadera devoción lo que hay por la obra del británico. Perdemos la cuenta de cuánto publica al año pero vamos a lo seguro: una breve novela donde un conflicto entre siervos y señores tiene un gran giro argumental que no vamos a destripar.

El juicio final de Carl Matt Dinniman. Nova. 22,90 € Segunda entrega (y está a punto de llegar la tercera, 'El libro de cocina del anarquista de la mazmorra') de una enorme gamberrada que convierte en novela lo que sería un interminable videojuego que en realidad es un reality 'show' extraterrestre en el que la humanidad es utilizada como diversión. El protagonista debe sobrevivir nivel a nivel a todo tipo de cafradas.

El vado de los zorros / El gual de la guilla Anna Starobinets. Impedimenta / Mai Més. 34,95 € / 28,95 € Un viaje alucinado desde los calabozos de la Lubianka a la Manchuria de los posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial: una región donde las búsquedas de la inmortalidad de un oficial de la NKVD y un maestro tao se mezclan con mujeres-zorro de la mitología local, poderes psíquicos, experimentos médicos japoneses y torturas en el gulag.

Brujería para chicas descarriadas / Fetilleria per a noies esgarriades Grady Hendrix. Minotauro / Obscura. 22,95 € / 21,90 € Terror en una casa de acogida de Florida donde se escondía a madres solteras en los 70 hasta que llegaba el parto y daban su hijo en adopción. El habitual sentido del humor de Hendrix se rebaja (también la truculencia a la que fácilmente se podría haber desatado) por su proximidad emocional con los malos tratos que vivieron tantas jóvenes en el entorno en el que el autor creció.