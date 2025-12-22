Raphael y Mika se suman al cartel de Les Nits Occident

El festival Les Nits Occident suma dos reclamos a su cartel del próximo verano. El cantante británico-libanés Mika traerá su catálogo de hitos pop el 2 de julio, y siete días después la muestra acogerá a Raphael en un repaso a sus seis décadas de trayectoria.

Mika presentará álbum, el séptimo de su trayectoria, ‘Hyperlove’, que saldrá a la venta el 23 de enero, además de recorrer las canciones que le popularizaron años atrás, como la célebre ‘Grace Kelly’. Respecto a Raphael, se trata de una nueva cita de la gira ‘Raphaelíssimo’, que el pasado sábado recaló en el Palau Sant Jordi y que incluye un recorrido por su trayectoria con parada en su último álbum, ‘Ayer... aún’, asentado en clásicos de la canción francesa. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta.

Con estas dos incorporaciones, ya son 15 los conciertos cerrados de la nueva edición de este festival celebrado en los jardines de Pedralbes, conocido hasta ahora como Les Nits de Barcelona y organizado por el Grup Clipper’s. Entre las atracciones del año que viene figura el regreso de Sting, tras nueve años de ausencia en la ciudad (7 de julio), así como otras figuras internacionales, caso de Silvana Estrada (12), Il Volo (15) y Diana Krall (19).

Presencias que convivirán con las propuestas de artistas como Taburete (1 de julio), Vanesa Martín (10), Las Migas (16) y Rosario (17), así como nombres de la escena en catalán, Judit Neddermann, celebrando su 10º aniversario de carrera con la GIO Symphonia dirigida por Joan Albert Amargós (20 de julio) y Teràpia de Shock en su gira de reunión (14). El cartel de 2026 no está todavía cerrado y el festival anuncia que seguirá revelando nuevos nombres próximamente, así como detalles sobre su oferta gastronómica.