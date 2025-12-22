El MNAC pide que se incluya en la comisión de peritos del caso Sijena a siete organismos internacionales de máximo nivel

El MNAC mueve ficha en el caso Sijena y ha remitido un escrito al juzgado de Huesca en el que rechaza formar parte directamente de la comisión de peritos que tiene que decidir cómo y si es posible ejecutar la sentencia (que le obliga a devolver las pinturas a Aragón) y también pide que se incluya a siete organismos internacionales expertos en patrimonio artístico de máximo nivel, como la Unesco.

El MNAC rechaza formar parte directa de la comisión de peritos y afirma que prefiere ser representado por las instituciones técnicas de los miembros del consorcio público del que es parte. “El MNAC no desea ni pretende formar parte de la comisión de peritos”, afirma en el escrito. El museo catalán un organismo constituido por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y, desde 2005, por la Administración General del Estado. Las tres administraciones son las responsables del museo. Y por eso ha decidido ponerse en manos de ellas y sus respectivas instituciones técnicas en conservación-restauración: el Centro de Restauración de Bienes Muebles de la Generalitat; el Instituto del Patrimonio Cultural de España, de la Administración central (dependiente del Ministerio de Cultura), y el Servicio de Conservación-Restauración del Ayuntamiento de Barcelona. Es un acuerdo por unanimidad del patronato, que el pasado jueves se reunió.

«Nos encontramos ante una ejecución especialmente compleja, cuyo cumplimiento inmediato no es posible, dada la naturaleza y el valor patrimonial de los bienes que deben ser restituidos, siendo necesarios unos plazos determinados para la ejecución de las operaciones de desmontaje, embalaje y traslado de los mismos», recuerda el MNAC.

Para encontrar una solución que “haga desaparecer, o al menos minimice, el riesgo que supone para la integridad de las pinturas morales objeto de ejecución las indicadas operaciones de desmontaje, embalaje y traslado”, el museo liderado por Pepe Serra pide que se impliquen siete organismos internacionales expertos en patrimonio artístico de máximo nivel, siempre recordando en todo momento que su escrito es una sugerencia, no un acto “nombramiento o designación” de peritos, sino “una mera propuesta” sobre la que el juzgado que lleva el caso tendrá la última palabra.

Se trata de la UNESCO, el ICCROM, el ICOMOS, el Courtauld Institute, el Getty Conservation Institute, el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro y la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

La UNESCO; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, necesita poca presentación. El Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM en su acrónimo en lengua inglesa) fue creado en 1956 y tiene su sede permanente en Roma. Es una organización intergubernamental dedicada a formar, investigar y establecer estándares internacionales de conservación patrimonio. Tiene miembros en más de 130 países y trabaja en colaboración con museos, universidades e instituciones patrimoniales de todo el mundo. “Su objetivo principal es proteger y conservar el patrimonio cultural tangible e intangible, incluyendo edificios históricos, colecciones museísticas y murales”, argumenta al MNAC.

El ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), es una organización no gubernamental internacional dedicada a la conservación, protección y promoción del patrimonio cultural construido (inmuebles), “con expertos en pintura mural" dentro del contexto de momento y sitios históricos.

Hay dos instituciones del mundo anglosajón y dos italianas. El Courtauld Institute, es un centro universitario de investigación y enseñanza afiliado a la Universidad de Londres, especializado en historia del arte, museología y conversación del arte. “Cuentan con una comunidad académica de referencia en el Reino Unido e internacionalmente y forman conservadores e historiadores del arte que después trabajan para museos e instituciones” y con un Departamento de Conservación de Pintura Mural (Wall Painting) “que ha contribuido de manera determinante a la literatura científica sobre pintura mural”, defienden desde el MNAC.

Pinturas de Sijena en las salas de arte románico en el MNAC / JORDI COTRINA

El Getty Conservation Institute, la quinta institución sugerida por el MNAC, es “uno de los centros más reconocidos mundialmente en investigación y conservación del patrimonio artístico, incluida la pintura mural”. Desde el museo catalán afirman que aunque el instituto está ubicado en Los Ángeles, “su ámbito de actuaciòn es global, con proyectos en Europa, América Latina, Asia y África”.

El MNAC también propone que forme parte de la comisión de peritos el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, “una de las instituciones más prestigiosas de Europa en conservación y restauración del patrimonio, con una larga tradción en pintura mural, frescos y decoración arquitectónica”, un instituto experto en “intervenciones científicas sobre pintura en pared”.

El último organismo sugerido por el MNAC es la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, donde se encuentran "algunos de los mejor especialistas mundiales en pintura mural", según el escrito remitido al juzgado. “Puesto que estamos hablando de las mejores pinturas murales del arte hispánico, y una de las más excelentes en el ámbito mundial, no se comprendería una comisión de peritos que no estuviera compuesta, en una medida relevante, por expertos mundiales”.

El MNAC entiende que la composición de la comisión de peritos debe ser paritaria, es decir, compuesta por el mismo número de peritos propuestos por la parte ejecutante (Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena) y propuestos por la parte ejecutada (MNAC).