Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Óbito

Muere el actor William Rush a los 31 años de edad

Su madre, la actriz británica Debbie Rush, es conocida por su participación en la serie 'Coronation Street'

William Rush.

William Rush.

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.

A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".

Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".

"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  3. Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
  4. Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
  5. El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
  6. Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
  7. Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad 2025
  8. Mägo de Oz, a los 'inquisidores de sofá' por actuar en Viña Rock: 'Iros a tomar por culo

Muere el actor William Rush a los 31 años de edad

Muere el actor William Rush a los 31 años de edad

Espectáculos para ir todos: de los 'Pastorets' a un desafío inmersivo con Gerónimo Stilton

Espectáculos para ir todos: de los 'Pastorets' a un desafío inmersivo con Gerónimo Stilton

Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi

Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi

'ARIA', locos por la ópera', el nuevo 'talent' de lírica de TVE que sustituye a 'La revuelta': "Las óperas son como culebrones"

'ARIA', locos por la ópera', el nuevo 'talent' de lírica de TVE que sustituye a 'La revuelta': "Las óperas son como culebrones"

Helen DeWitt ha acabado con la Gran Novela Americana, por Laura Fernández

Helen DeWitt ha acabado con la Gran Novela Americana, por Laura Fernández

El fenómeno urbano de 'Stranger Things': tapas de alcantarilla que desconciertan a los peatones de varias ciudades de España

El fenómeno urbano de 'Stranger Things': tapas de alcantarilla que desconciertan a los peatones de varias ciudades de España

Adrián Gordillo, de ser ''El Mecos' en 'Aída' a estar arruinado y con un hijo a su cargo: "No tengo ni para comer"

Adrián Gordillo, de ser ''El Mecos' en 'Aída' a estar arruinado y con un hijo a su cargo: "No tengo ni para comer"

Los mejores libros de música para regalar esta Navidad

Los mejores libros de música para regalar esta Navidad