Óbito
Muere el actor William Rush a los 31 años de edad
Su madre, la actriz británica Debbie Rush, es conocida por su participación en la serie 'Coronation Street'
EP
El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.
A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".
Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".
"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
- Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
- Mónica Naranjo, diva desencadenada: el espectáculo fue ella en el Palau Sant Jordi
- El diario británico The Guardian considera a 'Lux', de Rosalía, el mejor álbum de 2025
- Un Raphael reconstituido, más conciso y puro en el Palau Sant Jordi
- Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad 2025
- Mägo de Oz, a los 'inquisidores de sofá' por actuar en Viña Rock: 'Iros a tomar por culo