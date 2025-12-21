Propuestas familiares
Espectáculos para ir todos: de los 'Pastorets' a un desafío inmersivo con Gerónimo Stilton
Musicales como 'El fil invisible', 'El Petit Príncep' y 'Pastorets Superestel' conviven con propuestas de danza, música y teatro muy diversas como una propuesta inmersiva en La Maquinista donde los niños deben ayudar a salvar El Mundo de la Fantasía
Más allá de los espectáculos gratuitos del Festival de Navidad programados por el Ayuntamiento de Barcelona en Plaza Catalunya, la oferta para estas fiestas de espectáculos familiares combina clásicos populares y novedades. Entre estas últimas destaca 'Sigues Tortuga' en el TNC, de la cia Xip Xap una premiada obra con marionetas que reivindica vivir sin prisas, recomendado a partir de 4 años, y Gerónimo Stilton. El famoso roedor y héroe de una colección de libros infantiles cobra vida en una carpa de 1.200 metros cuadrados en el aparcamiento de Westfield La Maquinista. No se trata de un espectáculo al uso. Es un mix entre teatro y 'escape room' donde los niños, acompañados de sus familiares, ayudan a Stilton a salvar El Mundo de la Fantasía ayudando a solventar enigmas y pruebas. Una entretenida y desafiante creación inmersiva, para gente de entre los 5 y los 12 años, con pases hasta el próximo día 31.
Danza
La danza para todos los públicos se concentra la oferta del Mercat de les Flors con sugerentes propuestas: 'Cometa', una imaginativa creación de Roser López Espinosa situada en el espacio recomendada a un público de 6 a 10 años; 'InBalanceIn', una propuesta participativa de Sònia Gómez dirigida a los peques de entre los 2 y los 5 años que juega con el equilibrio y la danza. Además 'Rave familia', un espectáculo que solo se hace el día 27, como su título indica invita a bailar en familia. Y el 10 y 11 de enero llegará 'Mirjids' un dispositivo coreográfico que funciona como un caleidoscopio físico donde ocho bailarines trabajan a partir del movimiento continuo y crean diferentes imágenes. Una original propuesta.
Teatro
Tras su éxito en su debut teatral Mic, el muñeco que siguen muchos peques en 3cat vuelve a escena con 'Mac, Mec, Mic'. Sus amigos Cincsegons, Cargol y Mosca le acompañan en este aplaudido espectáculo, recomendado a partir de 3 años, que estas navidades ofrece el SAT! hasta el próximo 18 de enero.
El incombustible musical 'El Petit Príncep', ya un clásico navideño en Barcelona, vuelve a Paral.lel 62 y esta vez cuenta con Àngel Llàcer, director escénico del montaje con música de Manu Guix, en el rol de aviador. Fiel al libro y a los dibujos de Antoine de Saint-Exupéry, el musical aborda temas profundos con enorme claridad y sencillez. 'El fil invisible' es otro aclamado montaje con canciones basado en otro popular cuento infantil de Míriam Tirado. Una historia que divierte, emociona y ayuda a los peques a desterrar el miedo que cuenta con Beth como narradora. Estará en el Teatre Goya hasta el 25 de enero pero si alguien viaja a Madrid también puede disfrutar de la versión castellana, estrenada esta temporada en la capital.
En el Teatre Regina mantienen su clásico 'Partorets Superestel' de la veterana compañía La Trepa que combina personajes de hoy con los pastorcillos y demonios de la obra de Folch i Torres a ritmo de pop y rock. Quien prefiera ver los 'Pastorets' más tradiciones puede acudir a Centros Parroquiales o teatros de barrio.
Circo
El Circo Histórico Raluy mantiene la esencia del circo tradicional conecta con las nuevas generaciones con su nuevo espectáculo 'Terra', hasta febrero en su carpa del Port Vell, un espectáculo con mensaje ecologista. Al otro lado de la ciudad, el Circ d'Hivern del Ateneu Popular de 9 Barris celebra su 30 aniversario con una propuesta de circo contemporáneo centrada en el mundo vegetal: 'La gran plantada'. Lo dirige la veterana compañía Escarlata y cuenta con música en directo, proyecciones y poesía visual y ofrece entre otros, ejercicios de cuerda lisa, clown, acrobacias en el suelo y rueda Cyr.
Otro circo que se reinventa cada año es el Circ de Nadal de L'Hospitalet que este año presenta en la carpa de la Feixa Llarga 'El petit circ Laret', un divertido espectáculo dirigido por Diana Pla Solina. Acrobacias con cuerda floja, percha china, bicicleta acrobática, trapecio, ejercicios de mano a mano, escalera de equilibrios, música en vivo destacan en un show donde brillan las payasas como Marta Sitjà, entre otros. Las funciones acaban el 7 de enero. No se lo pierdan.
El circo contemporáneo llegará también al Mercat de les Flors del 3 al 11 con 'Heka', de la aclamada compañía de Sean Gandini y Kati Ylä- Hokkala. Se trata de un show donde malabares y magia se combinan con mucho humor. Recomendado a partir de 8 años.
Música
L'Auditori cuenta con su clásico infantil 'Els colors del metall' y estrena 'Música en dansa'. El Liceu acerca la música y la danza en 'Miralls', a partir del 27 y hasta el 11 de enero, un espectáculo en el Foyer para público a partir de 3 años que refleja un mundo de belleza, delicadeza y calma donde se explora la ópera desde otros registros y estilos.
El Palau de la Música acoge de nuevo el cuento de 'El cascanueces', un clásico navideño, con música de la Simfònica del Vallès e imágenes creadas con arena y proyectadas en directo, los días 4 y 5 de enero. Está recomendado a partir de 4 años. Los más peques pueden ir a hacer su bautizo musical en el auditorio modernista con 'Twikle, twinkle baby star', el 28 y 30 de diciembre, para peques de 0 a 5 años. Quienes tengan hijos más mayores también pueden aproximarse a la música sinfónica con 'La guerra de las galaxias' y 'Cómo entrenar a tu dragón' con música en directo en el Auditori del Fòrum.
