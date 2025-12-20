Timothée Chalamet arrasa con su debut musical: se une con el rapero EsDeeKid para demostrar que no son la misma persona

El actor Timothée Chalamet lanzó la noche del viernes una colaboración con el misterioso rapero inglés EsDeeKid para desmentir los rumores y las teorías conspiratorias en redes sociales que aseguraban que se trataban de la misma persona.

En un vídeo publicado en las redes sociales de ambos, cantando una versión del tema de EsDeeKid '4 Raws', el rapero de Liverpool, que jamás ha revelado su identidad, aparece con la cara tapada junto al intérprete estadounidense-francés, que se quita la capucha y se muestra con gafas y el rostro descubierto en un punto de la canción.

"Soy Timothée Chalamet, relajándome, tratando de apilar cien millones", rapea el actor, que en las estrofas también asegura estar "viviendo su sueño " desde 2017 o que su vida es una "ópera", entre otras.

"Mira los Óscars, mira las grupis, mira las películas. Mira la triple A, la chica me va a elegir. Mira a mis 'haters', quieren demandarme, relajándome en un descapotable de cuatro puertas", continúa.

El videoclip de la colaboración, que no está publicada oficialmente en plataformas de 'streaming', muestra escenas en una cocina, el interior de una limusina y los exteriores de un establecimiento 24 horas situado al norte de Londres.

Rumores desmentidos

Este encuentro entre Chalamet y EsDeeKid se produce después de que, en las últimas semanas, se iniciasen en redes sociales una serie de rumores que sugerían que ambos podrían ser la misma persona, a raíz de una fotografía del rapero en la que dejaba entrever unos ojos con un aparente parecido a los del actor de Hollywood.

En una reciente entrevista con la BBC, para la promoción de su próxima película 'Marty Supreme', Chalamet fue preguntado por los rumores sobre EsDeeKid, a lo que se limitó a responder: "No comento (...) Todo se revelará a su debido tiempo".

Solo en Instagram, el vídeoclip de Chalamet y EsDeeKid ha acumulado más de 26 millones de reproducciones en las primeras 12 horas de publicación, mientras que en X ya supera los 50 millones.