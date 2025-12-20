Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick

Nick Reiner recibía tratamiento para esquizofrenia cuando mató a sus padres

Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia el domingo pasado en un acaudalado barrio de Los Ángeles, informó este viernes NBC.

Tres fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron a la televisora que Nick Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres.

El hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación

Además, advirtieron que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.

Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre.