En Directo
Conmoción en Hollywood
Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick
Quién es Nick Reiner, el hijo detenido por el asesinato del director Rob Reiner y su esposa: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación
Las 7 películas más famosas de Rob Reiner, de 'La princesa prometida' a 'Cuando Harry encontró a Sally...'
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto el 14 de diciembre en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer. La pareja fue salvajemente acuchillada. Poco después, la policía detuvo a su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años, con un pasado de adicción a las drogas, problemas de salud mental y años de entradas y salidas a centros de rehabilitación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine y las reacciones a este caso que tiene conmocionado a Hollywood.
Los cuerpos de Rob y Michele Reiner son devueltos a su familia
Los cuerpos de Rob y Michele Reiner ya han sido devueltos a su familia, ha confirmado el médico forense de Los Ángeles a 'People'. Una vez concluidas las autopsias a Rob y Michele no se espera que el forense emita un informe médico completo y detallado hasta dentro de 90 días.
El hijo de la pareja, Nick Reiner , de 32 años, ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres, quienes los fiscales creen que fueron asesinados en la madrugada del domingo 14 de diciembre.
Rob y Michele Reiner se esforzaron mucho con su hijo Nick, pero él no tomó en serio la ayuda
La revista 'People' publica que Rob y Michele Reiner intentaron de muchas maneras ayudar a su hijo Nick, quien se encontraba en problemas, pero el hombre de 32 años, ahora acusado de asesinato en relación con sus muertes, no se tomó en serio este apoyo, según fuentes cercanas. Los padres "amorosos" "se esforzaron mucho durante años", le dijo una fuente a la publicación.
Otra fuente añade: "Al final, Nick no se tomó en serio la ayuda. Esto fue así durante años y años. Sus problemas escapaban por completo al control de sus padres".
Nick Reiner recibía tratamiento para esquizofrenia cuando mató a sus padres
Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia el domingo pasado en un acaudalado barrio de Los Ángeles, informó este viernes NBC.
Tres fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron a la televisora que Nick Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres.
El hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación
Además, advirtieron que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.
Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre.
El fiscal pide para Nick cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte
Los cargos que la Fiscalía de Los Ángeles imputa a Nick Reiner "conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", si bien por el momento no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena capital.
Tras una primera comparecencia ante el tribunal en la que Reiner no se declaró culpable, esta se posponía al 7 de enero a petición del abogado del acusado.
La autopsia revela que Rob y Michele Reiner murieron por "heridas por objetos cortantes"
Según un comunicado emitido por la oficina forense el miércoles por la tarde, tres días después del hallazgo de los cuerpos del director de filmes como 'La princesa prometida' o 'Misery' y de su esposa, el matrimonio murió a causa de "múltiples lesiones por arma blanca". Cabe decir que, cuando se habían dado a conocer los cargos contra Nick Reiner ese mismo día, además de las "dos acusaciones de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de múltiples homicidios", se incluía una "acusación especial por haber utilizado directamente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo", tal y como expresó el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.
Homenaje de Meg Ryan: "Gracias por tu fe en lo mejor de las personas"
La actriz estadounidense Meg Ryan se ha sumado a las reacciones por el asesinato del cineasta Rob Reiner y su mujer con un sentido homenaje al autor de 'Cuando Harry encontró a Sally', a quien le agradece creer en lo mejor de las personas.
"Gracias, Rob y Michele, por vuestra forma de creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por vuestra fe en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país", ha escrito en Instagram, en un mensaje en el que también se acuerda de la esposa de Reiner, degollada junto a él este pasado fin de semana.
"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia inconcebible, que algo bueno puede surgir, que se genere conciencia... no lo sé, pero imagino que ellos querrían que eso fuera esperanzador y humano, que fuera algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión mutua y a algo de paz", ha añadido.
Alan Jackson, un abogado con más casos polémicos
El abogado Alan Jackson, reconocido por su participación en el juicio de Harvey Weinstein por violación y agresión sexual, así como por haber representado a Kevin Spacey, logrando su absolución, se encarga de la defensa de Nick Reiner.
En sus primeras declaraciones, el letrado argumentó que el joven no se encontraba en condiciones para comparecer ante el tribunal, lo que llevó a posponer la audiencia (hasta el 7 de enero).
Declaración con camisa antisuicidios
Según informó el diario 'Los Angeles Times', Nick Reiner se negó a hacer declaraciones este miércoles ante el juez. Se sentó en un rincón de la sala y fue visto esposado y vestido con una camisa de prevención de suicidios de la cárcel.
Una cámara de seguridad capta el arresto de Nick Reiner
El arresto de Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles (EEUU), en las que se muestra que no opuso resistencia.
Las imágenes, obtenidas por NBC y publicadas este miércoles, muestran a Nick Reiner, de 32 años, siendo interceptado por cuatro vehículos policiales en la noche del domingo, mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC). Se encontraba a 24 kilómetros de la casa de sus padres.
Los hijos de Rob y Michele Reiner hablan tras el asesinato de sus padres: “No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos”
El hijo y la hija de Rob y Michele Reiner, Jake y Romy, han enviado un comunicado a la revista People y TMZ por primera vez días después de que su hermano Nick presuntamente asesinara a sus padres en su casa de Brentwood.
"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás.
Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos de la vida.
Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que brindaron".
