Es noticia
Conmoción en Hollywood

Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick

Quién es Nick Reiner, el hijo detenido por el asesinato del director Rob Reiner y su esposa: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

Las 7 películas más famosas de Rob Reiner, de 'La princesa prometida' a 'Cuando Harry encontró a Sally...'

De izquierda a derecha, Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner, el pasado septiembre.

De izquierda a derecha, Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner, el pasado septiembre. / Associated Press / LaPresse / LAP

Laura Estirado

Laura Estirado

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto el 14 de diciembre en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer. La pareja fue salvajemente acuchillada. Poco después, la policía detuvo a su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años, con un pasado de adicción a las drogas, problemas de salud mental y años de entradas y salidas a centros de rehabilitación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine y las reacciones a este caso que tiene conmocionado a Hollywood.

Michele Reiner y su esposo, el director Rob Reiner, posan con sus hijos: Nick, en el centro, Romy, y Jake, en una gala en Nueva York, en abril de 2014.

Michele Reiner y su esposo, el director Rob Reiner, posan con sus hijos: Nick, en el centro, Romy, y Jake, en una gala en Nueva York, en abril de 2014. / AP / Evan Agostini

