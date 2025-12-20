Este barrio de Girona aparece en un capítulo de 'Juego de Tronos'

Está de moda visitar los lugares que vemos en nuestras películas y series favoritas, y los fines de semana son un momento perfecto para ello. A pesar de que el verano ya ha llegado a su fin, seguro que tenemos un hueco para escaparnos a Girona, un destino cultural en el que seguro que reconocemos alguno de los múltiples lugares que ya están en la historia del cine, como los que aparecieron en la popular serie 'Juego de Tronos'. Pero hay más: quizás no sepas que la localidad fue protagonista de otra aclamada película.

Más de 135 millones de dólares de recaudación

La película 'El perfume: historia de un asesino' cuenta con localizaciones en Girona. Está basada en la novela escrita por Patrick Süskind y narra la historia de un hombre que, desde pequeño, desarrolla un sentido del olfato sobrehumano que lo utiliza para crear los mejores perfumes jamás vistos. Su vida toma un camino oscuro y termina convirtiéndose en un asesino en serie.

Esta película está protagonizada por actores tan reconocidos como Ben Whishaw, Dustin Hoffmano Alan Rickman y, con un presupuesto de 50 millones de dólares (poco más de 45 millones de euros) , consiguieron recaudar hasta 135 millones (algo más de 122 millones de euros), una cifra con la que se ganaron los reconocimientos de la crítica.

El barrio en el que se rodó

'El perfume' contó con varias localizaciones en España debido a la coproducción de DreamWorks con una productora española. El productor gerundense Edmon Roch fue el responsable de algunas de las localizaciones, y eligió algunas situadas en los puntos que le vieron crecer para que entraran de lleno en la historia del cine, como el Barri vell de Girona, que sufrió una fuerte transformación para ambientarlo en la villa francesa de Grasse del siglo XVIII, donde se desarrolla buena parte de la película. Otros puntos de Girona que aparecieron en el filme fueron la pujada de Sant Domènec y los Jardins de la Francesa. En Barcelona, por ejemplo, el Poble Espanyol también fue escenario de una de las escenas estrellas de la película.