Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick

Homenaje de Meg Ryan: "Gracias por tu fe en lo mejor de las personas"

La actriz estadounidense Meg Ryan se ha sumado a las reacciones por el asesinato del cineasta Rob Reiner y su mujer con un sentido homenaje al autor de 'Cuando Harry encontró a Sally', a quien le agradece creer en lo mejor de las personas.

"Gracias, Rob y Michele, por vuestra forma de creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por vuestra fe en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país", ha escrito en Instagram, en un mensaje en el que también se acuerda de la esposa de Reiner, degollada junto a él este pasado fin de semana.

"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia inconcebible, que algo bueno puede surgir, que se genere conciencia... no lo sé, pero imagino que ellos querrían que eso fuera esperanzador y humano, que fuera algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión mutua y a algo de paz", ha añadido.