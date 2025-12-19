Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick

En Directo
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto el 14 de diciembre en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer. La pareja fue salvajemente acuchillada. Poco después, la policía detuvo a su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años, con un pasado de adicción a las drogas, problemas de salud mental y años de entradas y salidas a centros de rehabilitación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine y las reacciones a este caso que tiene conmocionado a Hollywood.
El fiscal pide para Nick cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte
Los cargos que la Fiscalía de Los Ángeles imputa a Nick Reiner "conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", si bien por el momento no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena capital.
Tras una primera comparecencia ante el tribunal en la que Reiner no se declaró culpable, esta se posponía al 7 de enero a petición del abogado del acusado.
La autopsia revela que Rob y Michele Reiner murieron por "heridas por objetos cortantes"
Según un comunicado emitido por la oficina forense el miércoles por la tarde, tres días después del hallazgo de los cuerpos del director de filmes como 'La princesa prometida' o 'Misery' y de su esposa, el matrimonio murió a causa de "múltiples lesiones por arma blanca". Cabe decir que, cuando se habían dado a conocer los cargos contra Nick Reiner ese mismo día, además de las "dos acusaciones de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de múltiples homicidios", se incluía una "acusación especial por haber utilizado directamente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo", tal y como expresó el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.
Homenaje de Meg Ryan: "Gracias por tu fe en lo mejor de las personas"
La actriz estadounidense Meg Ryan se ha sumado a las reacciones por el asesinato del cineasta Rob Reiner y su mujer con un sentido homenaje al autor de 'Cuando Harry encontró a Sally', a quien le agradece creer en lo mejor de las personas.
"Gracias, Rob y Michele, por vuestra forma de creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por vuestra fe en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país", ha escrito en Instagram, en un mensaje en el que también se acuerda de la esposa de Reiner, degollada junto a él este pasado fin de semana.
"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia inconcebible, que algo bueno puede surgir, que se genere conciencia... no lo sé, pero imagino que ellos querrían que eso fuera esperanzador y humano, que fuera algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión mutua y a algo de paz", ha añadido.
Alan Jackson, un abogado con más casos polémicos
El abogado Alan Jackson, reconocido por su participación en el juicio de Harvey Weinstein por violación y agresión sexual, así como por haber representado a Kevin Spacey, logrando su absolución, se encarga de la defensa de Nick Reiner.
En sus primeras declaraciones, el letrado argumentó que el joven no se encontraba en condiciones para comparecer ante el tribunal, lo que llevó a posponer la audiencia (hasta el 7 de enero).
Declaración con camisa antisuicidios
Según informó el diario 'Los Angeles Times', Nick Reiner se negó a hacer declaraciones este miércoles ante el juez. Se sentó en un rincón de la sala y fue visto esposado y vestido con una camisa de prevención de suicidios de la cárcel.
Una cámara de seguridad capta el arresto de Nick Reiner
El arresto de Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles (EEUU), en las que se muestra que no opuso resistencia.
Las imágenes, obtenidas por NBC y publicadas este miércoles, muestran a Nick Reiner, de 32 años, siendo interceptado por cuatro vehículos policiales en la noche del domingo, mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC). Se encontraba a 24 kilómetros de la casa de sus padres.
Los hijos de Rob y Michele Reiner hablan tras el asesinato de sus padres: “No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos”
El hijo y la hija de Rob y Michele Reiner, Jake y Romy, han enviado un comunicado a la revista People y TMZ por primera vez días después de que su hermano Nick presuntamente asesinara a sus padres en su casa de Brentwood.
"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás.
Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos de la vida.
Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que brindaron".
"Éramos sus amigos y los extrañaremos para siempre"
Además de Crystal, David, Short y Brooks, también se han sumado al comunicado las firmas de Barry Levinson, el guionista de cine Alan Zweibel, el ex embajador de Estados Unidos en España, James Costos, y el compositor Marc Shaiman.
El homenaje elogió a Reiner como un "ciudadano apasionado y valiente" y a Singer como su "compañera ideal". Tanto Singer como Reiner eran demócratas declarados que abogaban con frecuencia por las reformas políticas de carácter progresista como el matrimonio gay o la subida de impuestos a los más ricos para sufragar la educación infantil.
"Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de nuestros conciudadanos", decía el comunicado. "Juntos, formaban una fuerza especial: dinámicos, desinteresados e inspiradores". "Éramos sus amigos y los extrañaremos para siempre", añadía el comunicado, antes de concluir con una cita de "Qué bello es vivir", una de las películas favoritas de Reiner: “La vida de cada hombre toca muchas vidas, y cuando no está, deja un vacío terrible, ¿verdad?” No tienes ni idea.”
Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks se despiden de su amigo Rob Reiner
Un grupo de los amigos y colaboradores más cercanos de Rob Reiner, entre ellos Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks, emitió un comunicado conjunto el martes en memoria del prolífico cineasta y su esposa, Michele Singer.
“Al absorber todo lo aprendido de su padre Carl y su mentor Norman Lear, Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro de la narración”, decía el comunicado, enviado a The Associated Press. “No hay otro director con su alcance. Desde la comedia hasta el drama, pasando por el falso documental y el documental, siempre estuvo en la cima de su carrera. Cautivaba al público. Confiaban en él. Hacían cola para ver sus películas”.
“Su toque cómico era incomparable, su amor por lograr que la música del diálogo fuera perfecta y su agudeza para afinar el drama eran simplemente elegantes".
El hijo de Rob Reiner comparece por primera vez en un tribunal tras el asesinato
Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen. Nick Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos.
Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza.
Fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.
