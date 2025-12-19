La revista 'SuperPop' ha reavivado la nostalgia 'millennial' con una edición especial de Rosalía tras el lanzamiento de su último disco, 'Lux', que ha llegado por sorpresa esta semana a los quioscos de todo el país. Sin embargo, además del logo y la portada, poco tiene de cómo fue realmente la publicación más popular entre los adolescentes. La revista, que en esta ocasión tiene un coste de dos euros, tiene en su interior poco más que pósteres de la artista.

La publicación dejó de publicarse en papel en mayo de 2011, cuando cerró su etapa impresa tras 34 años de distribución y gran éxito entre el público adolescente.

La revista 'SuperPop' vuelve a los quioscos con una edición especial de Rosalía / EPC / EPC

En su -¿puntual?- regreso, la 'SuperPop' abre con la portada del nuevo álbum de la cantante catalana, donde aparece Rosalía luciendo un hábito blanco y enfundada en una camiseta de fuerza blanca. "Edición especial para fans", se puede leer en la primera página.

En su interior, la revista ofrece un póster gigante de la actuación de la artista en el programa de Jimmy Fallon, donde interpretó 'La perla', algunas fotografías, también en formato póster, promocionales de su disco, e información sobre "su lado más íntimo".

Los secretos de Rosalía

"Prepárate porque te traemos los 20 secretos más top de Rosalía... ¡Sus deseos, manías y sorpresas que te encantarán!", se puede leer en la contraportada. Entre estos datos desconocidos y curiosos de la cantante, la revista explica que Rosalía descubrió el flamenco "al oír a Camarón de la Isla sonando en un coche y quedó hipnotizada".

También aseguran que empezó cantando "en ferias y bares, haciendo covers de Amy Winehouse, rancheras y temas de flamenco" y que fue "corista de Keina, un grupo catalán de heavy metal alternativo".

Según la publicación, Rosalía adora la mayonesa, heredó su nombre de su abuela, fue telonera de Miguel Poveda y, si no hubiera sido cantante, sería restauradora. También conocen al detalle su comida favorita, la "sopa egusi acompañada de fufú, un plato típico de la cocina de África Occidental, y el desayuno diario de la cantante, "tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva virgen extra y sal".