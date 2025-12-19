Marcel·lí Antúnez coloca la naturaleza en el centro del MNAC con 'Natura Centrum Est'

La nueva exposición del artista catalán Marcel·lí Antúnez, titulada 'Natura Centrum Est', reivindica la necesidad de volver a la naturaleza y de colocarla en el centro, en una exhibición de gran formato que estará en el MNAC del 20 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Con la muestra, Antúnez también pretende potenciar el colectivo: "El centro de todas las cosas es la naturaleza y las pantallas nos hacen presas del algoritmo. En este formato de propaganda -hecho con madera y papel- buscamos reivindicar este momento histórico que vivimos, volver a ser una piña y tocar la tierra con las manos", ha explicado en la presentación de la exposición este viernes.

'Natura Centrum Est', que está situada en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña, está pensada como un campamento, llamado 'Campamento Oval', y las paredes de las cabañas de este exponen las obras, que son mayoritariamente papel o carteles que imitan a los de las manifestaciones.

Dentro de estas barracas de madera, se pueden observar vídeos sobre la producción de estas piezas, que datan de hasta 2014, cuando Antúnez empezó a confeccionar las obras que forman parte de la efímera exposición.

La gran mayoría de obras que conforman 'Natura Centrum Est', que han estado producidas por "colectivos y grupos vulnerables" y "fuera del 'toma y daca' de la exposición", fueron creadas para enfatizar "contextos problemáticos".

En esta línea, destacan piezas que fueron confeccionadas para representar "episodios de migración", reivindicar "como los campesinos entran en la sociedad industrial" o el papel de la economía para "constituir clases sociales y transformar el proletariado", ha explicado el artista sobre tres obras que ha definido como "tablones con historia".

Durante diez días de las dos semanas que la muestra estará en exhibición, el MNAC ofrece la oportunidad de conocerla junto al artista en un recorrido que finaliza con una pequeña manifestación, acompañada de una banda de músicos.

"Parece que sea una obra de museo, pero no quería perder la esencia de que todo esto son cosas producidas en la calle, en una celebración", ha explicado Antúnez sobre la decisión de llevar la exposición a otro nivel expresivo.