Música
Mägo de Oz, a los "inquisidores de sofá" por actuar en Viña Rock: "Iros a tomar por culo"
"Tú, que te crees tan avanzado ética y políticamente, tú que señalas con el dedo el porcentaje de inversión de un festival... ¿Conoces realmente la procedencia de todo lo que consumes?", se pregunta la banda en una publicación en sus redes sociales.
El grupo Mägo de Oz ha publicado este viernes un duro comunicado dirigido a "los inquisidores de sofá" y críticos con esta banda por su intención de participar en la próxima edición de Viña Rock, uno de los festivales del fondo proisraelí KKR.
"Tú, que te crees tan avanzado ética y políticamente, tú que señalas con el dedo el porcentaje de inversión de un festival... ¿Conoces realmente la procedencia de todo lo que consumes?", se pregunta la banda en una publicación en sus redes sociales.
Txus Di Fellatio, líder del grupo de rock, firma este comunicado en el que defiende que "el mundo real no es un laboratorio estéril de moralidad", sino "un fango complejo donde la diferencia la marca quien usa el sistema para gritar la verdad, no quien se queda fuera del sistema presumiendo de una limpieza que no tiene".
"Si alguien piensa que tocar en un festival nos ata la lengua, es que no conoce Mägo de Oz. El capital no tiene ideología, pero nosotros sí. Y nuestra ideología es de la libertad y el apoyo al pueblo palestino", proclama a continuación, antes de subrayar que seguirán "denunciando el horror, sea quien sea el dueño del escenario".
En ese sentido, Mägo de Oz presume en su comunicado de haber demostrado su coherencia "con hechos" y de haber sacado la bandera de Palestina en directo. "Hemos denunciado el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel y lo seguiremos haciendo en el Viña Rock", asegura.
"Nosotros usamos el altavoz del festival para señalar la injusticia. Vosotros usáis el de la cancelación para señalar el capital de una empresa, mientras probablemente uséis servicios y tecnología financiados por esos mismos fondos que tanto os escandalizan", subraya Di Fellatio, que concluye su escrito con un sonoro: "¡¡¡Iros a tomar por culo!!!".
Como sucediera en la temporada de festivales de este año, varias citas que tienen al fondo de inversión KKR como propietario último están sometidos al escrutinio público por el genocidio en Gaza. En los últimos días, ha sido la causa de la baja de artistas de su cartel como Bob Vylan, Grex o Sober.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
- Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
- Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
- Las mejores novelas negras para regalar esta Navidad 2025
- La ‘Austenmanía’ está más viva que nunca: los fans de Jane Austen vibran en el 250 aniversario de su nacimiento
- Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación
- De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar