Humana abre su tienda número 25 en Barcelona, en pleno Gòtic: 210 m2 de superficie y más de 5.000 prendas

En un escenario incierto y repleto de retos para el sector de la moda de segunda mano, Humana Fundación Pueblo para Pueblo apuesta por la apertura de nuevos establecimientos, esto es: aumentar la oferta de moda reutilizada. La entidad ha inaugurado este viernes 19 de diciembre una tienda en la calle de Avinyó, 7 bis, en el corazón del barrio Gòtic de Barcelona. Con esta apertura, serán un total de seis las nuevas tiendas que suma este 2025 Humana, siendo la número 25 en la capital catalana, y la 57ª en toda España.

La nueva tienda de Humana tiene 210 metros cuadrados de superficie comercial y ofrece más de 5.000 prendas de ropa de segunda mano, seleccionadas en la planta de clasificación que la entidad tiene en L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental; Barcelona) y procedentes de las donaciones de los ciudadanos en los puntos de recogida selectiva (contenedores de color verde) ubicados en la vía pública de los municipios y en el interior de sus propias tiendas.

Un año prolífico

La organización de la economía social que abrió su primer local en 1987, en Santa Coloma de Gramenet de la mano de la danesa Elisabeth Molnar, ha cogido impulso en 2025: empezó el año con 52 establecimientos y cerrará este ejercicio con seis puntos de venta nuevos (3 en Barcelona, 2 en Madrid y 1 en Sevilla) y con el cierre de 1 (en Madrid).

Interior de la nueva tienda de Humana en Barcelona, en calle Avinyó, número 7 bis,. / HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO

"Apostamos por la apertura de nuevas tiendas porque identificamos un alto potencial en la reutilización textil y mantenemos la rentabilidad incluso en un contexto complejo", explica Rafael Mas, director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana, que añade: "No obstante, es evidente que el sector atraviesa un momento de preocupación: la disminución generalizada de la calidad y durabilidad de las prendas reduce su vida útil y limita su potencial de reutilización".

"El actual marco regulador configura un escenario en el que determinados operadores disponen de vías de acceso y reconocimiento preferente, mientras que otros, aun desempeñando funciones esenciales de preparación para la reutilización, enfrentamos condiciones más restrictivas. En este contexto, reafirmamos nuestra apuesta por tiendas físicas basadas en textil usado genuino, resultado de un modelo profesional, trazable y plenamente orientado al cumplimiento de objetivos ambientales y sociales", asegura.

De 36 a 57 tiendas en 10 años

La evolución del número de tiendas de moda de segunda mano de la entidad en los últimos 10 años ha sido notoria: en 2015 tenía 36 establecimientos en España y contabilizaba 1,2 millones de clientes. Una década más tarde, cerrará este ejercicio con 57 y casi triplicará el número de compradores.

Los fondos generados con la red de tiendas permiten el desarrollo de proyectos de cooperación en los países del sur global y acciones sociales en España. Además, la entidad genera un puesto de trabajo indefinido a tiempo completo por cada 25 toneladas de textil recogido.

Por otro lado, de este proceso se deriva también un beneficio ambiental: la reutilización de la ropa contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes puesto que, por cada kilo de ropa recuperada y que no acaba en un vertedero, se evita la emisión de 6,1 kg de CO2.

Tiendas 'Familia' y 'Vintage'

Las tiendas Humana han vendido tradicionalmente todo tipo de ropa reutilizada, sin más distinciones. Desde hace cinco años, la entidad diferencia su oferta en las llamadas tiendas 'Familia' (44 establecimientos) y tiendas 'Vintage' (13 establecimientos). El nuevo punto de venta de Barcelona pertenece a la categoría de 'Familia'.

En Navidad, cuando el consumo se dispara y los gastos nos desbordan, apostar por la segunda mano puede marcar la diferencia. En este contexto, regalar segunda mano se ha convertido, sobre todo gracias a los más jóvenes, en una tendencia al alza. Humana impulsa la campaña 'Regala sostenible': una tarjeta regalo válida en todas las tiendas Humana de España. No tiene carga mínima, la persona que regala decide qué cantidad incluir y es recargable las veces que se quiera.