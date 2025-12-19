David Walliams, pregonero de Sant Jordi 2024, despedido de su editorial tras acusaciones de acoso

El escritor de literatura infantil David Walliams, de 54 años, ha sido apartado este jueves de la editorial HarperCollins UK tras enfrentar varias acusaciones de comportamiento inapropiado y presunto acoso contra mujeres.

El sello editorial habría adoptado la medida después de una "cuidadosa consideración", motivada por una investigación previa del diario 'The Telegraph', que sacó a la luz las presuntas conductas del superventas. "Nos tomamos muy en serio el bienestar de nuestros empleados y contamos con procesos establecidos para comunicar e investigar cualquier preocupación. Por respeto a la privacidad de las personas implicadas, no comentamos asuntos internos", han subrayado en un comunicado difundido tras hacerse pública la noticia.

De 'Little Britain' a la literatura infantil

Walliams saltó a la fama hace más de 20 años con la serie de comedia 'Little Britain' en la BBC y en 2008 empezó a construir su carrera literaria con HarperCollins hasta conseguir ser un autor superventas con más de 40 cuentos publicados de coleecciones infantiles que superan los 60 millones de ejemplares vendidos. Entre sus puntos fuertes, el autor destacaba por su originalidad, humor y valores entremezclados con historias divertidas y personajes quizá imperfectos pero muy reales.

Un ejemplo sería el primer libro que escribió, 'El chico del vestido', en el que el lector se encuentra con un protagonista de 12 años que es castigado por querer ir a la escuela con un vestido. Al final, todos sus compañeros acaban jugando un partido de fútbol juntos con vestidos visibilizando esa solidaridad e inclusión. "El mundo ha cambiado mucho en los últimos 15 años, en todo lo relacionado con el género, cómo nos vestimos… pero hace 15 años este tipo de historia era mucho menos aceptable", explicaba Williams en una entrevista con EL PERIÓDICO en abril de 2024, en su visita a Barcelona como pregonero de Sant Jordi.

El escritor británico David Walliams, durante su pregón de lectura para la edición 2024 de la Diada de Sant Jordi / Jordi Cotrina / EPC

Entre sus éxitos superventas están 'La increíble historia de... los bocadillos de rata', 'Los peores niños del mundo' o 'La abuela gángster' (Penguin Random House). Este último, su más popular en España, narra la historia de un niño que se aburre con su abuela hasta que descubre que es una famosa ladrona de joyas que planea hacer un robo de película. En él aprovecha para ahondar en temas sensibles como la soledad de los mayores y la importancia de valorar a la familia para transmitir esos valores a los más pequeños.

Y quizá por ese humor anárquico, el uso de la fórmula "niño protagonista ingenioso y valiente ha de enfrentarse a adultos crueles, hipócritas y negligentes", o la fascinación por lo grotesco, le asignaron la etiqueta del sucesor de Roald Dahl.

Etapa en 'Got Talent'

David Walliams saltó a la televisión como juez de 'Britain's Got Talent' (BGT), una etapa que duró una década (de 2012 a 2022) y que acabó por una filtración de audios grabados en 2020 donde se le escuchaba realizar comentarios despectivos y sexualmente explícitos a una concursante que le conllevaron su salida del programa.

Tras abandonar la versión británica de 'Got Talent', Walliams demandó a la productora Fremantle por violación de la protección de datos tras la filtración, sin embargo, en noviembre de 2023 ambas partes alcanzaron una resolución amistosa.