‘Good boy’, el perro que podía ver fantasmas: el terror más viral llega a Filmin
En 'Good boy', el perro Indy se convierte en el centro de la trama, con una cámara que sigue sus movimientos y revela lo que su amo, Todd, no puede percibir en la casa encantada
‘Good boy’
Dirección: Ben Leonberg
Intérpretes: Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden
Año: 2025
Estreno: 17/10/2025
★★★
El director de este filme de terror ‘low cost’ ha tenido una curiosa forma de rentabilizar a su perro y las películas domésticas que ha registrado con él desde que era un cachorro: Ben Leonberg ha convertido a su leal perro Indy en protagonista absoluto de otro relato de casas rurales encantadas y presencias fantasmales. A Todd, el propietario del perro, que se muda a la casa de su abuelo en el bosque en una situación física y emocional harto complicada, solo lo veremos de espaldas a cámara, a lo lejos o de cintura hacia abajo. El hombre sin rostro. Todo lo contrario que Indy, filmado desde los ángulos más diversos su manera de observar presencias que le observan a él.
‘Good boy’, buen chico, frase cariñosa donde las haya de los humanos hacia sus perros. No está filmada desde el punto de vista subjetivo del animal, pero él ve lo que su amo no puede ver. La cámara le sigue, se detiene cuando para en seco y mira hacia un punto insondable, sea en el bosque o en el desván. Y allí hay algo intangible que es ajeno a la realidad visual de Todd. Leonberg reforma desde esta perspectiva una clásica historia de casa amenazante. Aunque de breve metraje, 72 minutos, tarda en entrar en conflicto. Pero ese es el tiempo necesario para contar una historia obvia desde una perspectiva original.
