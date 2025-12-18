Santa Rosalía tiene una nueva 'capilla' en Barcelona obra de TVBoy: "Es muy icónica. Su fuerza es que hace lo que le da la gana"

Rosalía tiene una nueva 'capilla' en Barcelona. El grafitero italiano TVBoy ha creado este jueves un lugar de peregrinación para los seguidores de la cantante catalana ubicado en uno de los lugares de confianza del artista, en la plaza Joanic, en un muro donde luce intacta su obra dedicada a Messi y en la misma pared en la que también estuvo 'su' súper Alexia Putellas.

Mural dedicado a Alexia Putellas obra de TVBoy, en febrero de 2023 en la plaza Joanic. / ELISENDA PONS

Quien se patea la zona sabe que queda en frente de un kiosco y entre una barbería y una tienda de empanadas argentinas que preside, cuando la persiana está bajada, Mafalda, aunque quizá por poco tiempo ya que el local busca nuevo negocio y quien sabe si personaje ilustre para su puerta. "Me gustaría hacer una serie en este bloque sobre los grandes de Barcelona... Rosalía es la principal marca de exportación al extranjero", comentaba el grafitero italiano esta tarde antes de rematar una obra que le ha supuesto tres días de trabajo previo en su taller. Por cierto, mientras estaba en plena faena agentes de la Guardia Urbana han acudido a la nueva 'capilla' y le han hecho confesar a su manera: le han pedido la documentación.

El artista urbano TV Boy realiza un mural dedicado a Rosalía, en un muro de la plaça Joanic, en el barrio de Gràcia. / Zowy Voeten

El mural de TVBoy convierte a Rosalía en Santa Rosalía o, mejor dicho, recupera o versiona a la Santa Rosalía que ya pintó a principios de 2019 cerca de la Basílica de Santa Maria del Mar tras tener una primera revelación pop con 'El Mal Querer' (2018). La primera Santa Rosalía la pintó también en su ciudad, Palermo, donde se popularizó la imagen aunque "aún no era muy conocida allí". ¿Por qué? Bingo, Santa Rosalía es la patrona de la ciudad y la obra fue incluso protegida. Ese éxito le llevó a una propuesta del equipo de su ciudad: reproducir la obra dentro del estadio de fútbol. "Hay una al salir del vestuario y otra antes de salir al campo. La besan los jugadores y salen a jugar", explica el artista.

El artista urbano TV Boy realiza un mural dedicado a Rosalía, en un muro de la plaça Joanic, en el barrio de Gràcia. / Zowy Voeten

Para esta nueva versión, ya "como estrella global", se inspiró en una imagen de 'Lux', el iluminado cuarto disco de la catalana que ahonda en la iconografía católica. Motivo para que su Santa Rosalía sea aún más Santa. "Es muy icónica. Su fuerza es que ella hace lo que le da la gana, como en este disco, que no es un disco comercial... No tiene por qué complacer al público, su fuerza es ser ella misma y creer en su discurso", valora TVBoy. Semanas atrás otro artista urbano (AXE Colours) dedicó un mural en Gràcia a Rosalía... y duró pocos días. "La obra cuando está en la calle ya no es tuya... Es una performance, la dejas y ya no la controlas, es de todos. A mí lo que me interesa es pintarla . El arte urbano es efímero, dura lo que tiene que durar, no es un lienzo para toda la vida", sentencia.

Esta tarde ya muchos curiosos contemplaban ante la obra de TVBoy (inacabada, hacen falta unos retoques finales) e incluso algunas seguidoras del artista le felicitaban por su trabajo: "Fuimos al museo del Disseny a ver tu exposición. Vivimos por aquí y nunca te habíamos visto en persona, ¡qué ilusión! Aquí tienes hueco para hacer otro más". Ya saben, TVBoy busca nuevo personaje para canonizar.