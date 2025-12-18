Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick

Quién es Nick Reiner, el hijo detenido por el asesinato del director Rob Reiner y su esposa: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

Las 7 películas más famosas de Rob Reiner, de 'La princesa prometida' a 'Cuando Harry encontró a Sally...'

Nick Reiner en el estreno de la última película que dirigió su padre, 'Spinal Tap II: The End Continues', en Hollywood.

Nick Reiner en el estreno de la última película que dirigió su padre, 'Spinal Tap II: The End Continues', en Hollywood. / Richard Shotwell / AP

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto este domingo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer. La pareja fue salvajemente acuchillada. Poco después, la policía detuvo a su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años, con un pasado de adicción a las drogas, problemas de salud mental y años de entradas y salidas a centros de rehabilitación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine y las reacciones a este caso que tiene conmocionado a Hollywood.

Michele Reiner y su esposo, el director Rob Reiner, posan con sus hijos: Nick, en el centro, Romy, y Jake, en una gala en Nueva York, en abril de 2014.

Michele Reiner y su esposo, el director Rob Reiner, posan con sus hijos: Nick, en el centro, Romy, y Jake, en una gala en Nueva York, en abril de 2014. / AP / Evan Agostini

Directo | Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen su silencio: "No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos"

"Poniendo las calles", la maravillosa radio de madrugada

Tardeo con el Evangelio de Mateo, "la obra más influyente de la historia de la cultura occidental"

Tardeo con el Evangelio de Mateo, "la obra más influyente de la historia de la cultura occidental"

Cómo el disparo de un fotógrafo puede herir la imagen de un gobierno

Víctor Manuel: "Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal"

Warner Bros Discovery rechaza la oferta de Paramount

Nuevo seísmo en Hollywood: los Premios Oscar se verán en YouTube a partir de 2029

