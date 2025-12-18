Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer, y de la detención del hijo de ambos, Nick

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto este domingo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer. La pareja fue salvajemente acuchillada. Poco después, la policía detuvo a su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años, con un pasado de adicción a las drogas, problemas de salud mental y años de entradas y salidas a centros de rehabilitación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine y las reacciones a este caso que tiene conmocionado a Hollywood.

Michele Reiner y su esposo, el director Rob Reiner, posan con sus hijos: Nick, en el centro, Romy, y Jake, en una gala en Nueva York, en abril de 2014. / AP / Evan Agostini

Alan Jackson, un abogado con más casos polémicos El abogado Alan Jackson, reconocido por su participación en el juicio de Harvey Weinstein por violación y agresión sexual, así como por haber representado a Kevin Spacey, logrando su absolución, se encarga de la defensa de Nick Reiner. En sus primeras declaraciones, el letrado argumentó que el joven no se encontraba en condiciones para comparecer ante el tribunal, lo que llevó a posponer la audiencia (hasta el 7 de enero).

Declaración con camisa antisuicidios Según informó el diario 'Los Angeles Times', Nick Reiner se negó a hacer declaraciones este miércoles ante el juez. Se sentó en un rincón de la sala y fue visto esposado y vestido con una camisa de prevención de suicidios de la cárcel.

Una cámara de seguridad capta el arresto de Nick Reiner El arresto de Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fue captado por varias cámaras de seguridad de una gasolinera en Los Ángeles (EEUU), en las que se muestra que no opuso resistencia. Las imágenes, obtenidas por NBC y publicadas este miércoles, muestran a Nick Reiner, de 32 años, siendo interceptado por cuatro vehículos policiales en la noche del domingo, mientras cruzaba una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC). Se encontraba a 24 kilómetros de la casa de sus padres.

Los hijos de Rob y Michele Reiner hablan tras el asesinato de sus padres: “No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos” El hijo y la hija de Rob y Michele Reiner, Jake y Romy, han enviado un comunicado a la revista People y TMZ por primera vez días después de que su hermano Nick presuntamente asesinara a sus padres en su casa de Brentwood. "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos de la vida. Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que brindaron".

"Éramos sus amigos y los extrañaremos para siempre" Además de Crystal, David, Short y Brooks, también se han sumado al comunicado las firmas de Barry Levinson, el guionista de cine Alan Zweibel, el ex embajador de Estados Unidos en España, James Costos, y el compositor Marc Shaiman. El homenaje elogió a Reiner como un "ciudadano apasionado y valiente" y a Singer como su "compañera ideal". Tanto Singer como Reiner eran demócratas declarados que abogaban con frecuencia por las reformas políticas de carácter progresista como el matrimonio gay o la subida de impuestos a los más ricos para sufragar la educación infantil. "Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de nuestros conciudadanos", decía el comunicado. "Juntos, formaban una fuerza especial: dinámicos, desinteresados e inspiradores". "Éramos sus amigos y los extrañaremos para siempre", añadía el comunicado, antes de concluir con una cita de "Qué bello es vivir", una de las películas favoritas de Reiner: “La vida de cada hombre toca muchas vidas, y cuando no está, deja un vacío terrible, ¿verdad?” No tienes ni idea.”

Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks se despiden de su amigo Rob Reiner Un grupo de los amigos y colaboradores más cercanos de Rob Reiner, entre ellos Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks, emitió un comunicado conjunto el martes en memoria del prolífico cineasta y su esposa, Michele Singer. “Al absorber todo lo aprendido de su padre Carl y su mentor Norman Lear, Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro de la narración”, decía el comunicado, enviado a The Associated Press. “No hay otro director con su alcance. Desde la comedia hasta el drama, pasando por el falso documental y el documental, siempre estuvo en la cima de su carrera. Cautivaba al público. Confiaban en él. Hacían cola para ver sus películas”. “Su toque cómico era incomparable, su amor por lograr que la música del diálogo fuera perfecta y su agudeza para afinar el drama eran simplemente elegantes".

El hijo de Rob Reiner comparece por primera vez en un tribunal tras el asesinato Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen. Nick Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos. Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza. Fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

'The New York Times' recrea las horas previas al crimen Una persona cercana a la familia Reiner proporcionó un relato detallado de las horas previas y posteriores al hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su residencia de Los Ángeles, según informó el 'New York Times'. La fuente citada por el medio estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, describió los eventos desde el momento en que una masajista llegó a la casa sin obtener respuesta hasta el descubrimiento de los cuerpos por parte de la hija de la pareja. Según el diario, la masajista, al no encontrar respuesta en la puerta, llamó a Romy Reiner, quien entró en la casa y encontró a su padre muerto, lo que desencadenó la llamada de emergencia que alertó a los servicios. La fuente cercana señaló que la familia tenía planes para esa misma noche y que la llegada de la masajista fue uno de los primeros indicios de que algo estaba mal.

Los Obama se habían citado con Rob Reiner Michelle Obama ha revelado que ella y su esposo, el expresidente Barack Obama tenían planeado reunirse con Rob Reiner y su mujer, Michele, la misma noche en la que fueron hallados sin vida en su casa en Brentwood. La ex primera dama apareció en el programa 'Jimmy Kimmel Live' el pasado lunes, donde dio a conocer que se tenía planeada esa reunión entre los cuatro para el domingo, aunque no especificó donde se encontrarían. Los dos matrimonios se conocían desde "hacía muchísimos años".