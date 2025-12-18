El primer Temporada Alta de Narcís Puig cierra con un 90,8% de ocupación y 53.000 espectadores

La primera edición de Narcís Puig al frente del festival Temporada Alta ha rozado los 53.000 espectadores. Si la transición entre Salvador Sunyer, que el año pasado dejó la dirección del certamen después de tres décadas, y Puig fue más que plácida en el apartado artístico, con una programación que mantuvo sus rasgos característicos, también lo fue en los números, porque la 34ª edición baja el telón con un 94,79%. De éstas, 18 se han añadido respecto a las previstas inicialmente por la alta demanda y 65 han terminado haciendo el pleno.

Los espectadores han seguido fieles a un cartel basado en los espectáculos internacionales –dieciséis de trece países distintos, con nombres como Thomas Ostermeier, Christoph Marthaler o Romina Paula–, el apoyo a la creación, sobre todo la más arriesgada, y una potente representación de la escena catalana. En total, el festival ha reunido a 52.993 asistentes, 46.909 de los cuales han visto alguno de los espectáculos de sala, 4.533 han participado en el proyecto educativo A Temps y 1.551 en alguna de las actividades complementarias.

En cuanto al perfil de los compradores de entradas, un 40% repetían respecto a la edición anterior y un 26% ya había venido al festival en alguna ocasión. La edad del público se ha mantenido con las cifras de los últimos años, situando la media en 48 años. Un 13,90% fueron clientes menores de 30 años.

Los espectadores de fuera de las comarcas gerundenses representan un 24,95% del público total. En el primer año en que Temporada Alta convivía con el Flash de Otoño-BCN, un ciclo de espectáculos internacionales en Barcelona impulsado también desde Bitò Produccions y en las mismas fechas, Puig destaca que no se ha percibido un trasvase de asistentes, es decir, que no hay público barcelonés que haya dejado de venir a Girona.

Como viene siendo habitual, uno de los ejes del festival ha sido el apoyo a la creación, que se ha materializado en producciones como 'Ai! La misèria ens farà feliços' de Gabriel Calderón, o la nueva creación de Angélica Liddell, 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir', que apuntan a un largo recorrido dentro y fuera del país.

De hecho, de las 22 producciones propias o coproducciones programadas este año, 16 ya tienen garantizada gira o temporada después de su estreno en Temporada Alta. En total, hay 48 espectáculos coproducidos en los últimos años que siguen representándose todavía.

Junto a las mayores producciones, el festival también ha impulsado la coproducción de montajes más modestos, pero interesantes, como el segundo espectáculo de Moukles & Sentís ('Abecedari') o la nueva propuesta de Mos Maiorum ('Nosaltres els sense nom'), y ha programado compañías y autores que despuntan, como Miquel Mas Fiol o Pau Coya. "Lo seguiremos haciendo, quizás cuesta más llenar el teatro, pero creemos que uno de los trabajos del festival es acompañar a artistas jóvenes", asegura Puig, que se ha marcado como uno de los objetivos de cara a los próximos años reforzar la apuesta por compañías emergentes y ponerlos en el escaparate que representa Temporada Alta.

En este sentido, uno de los puntos más fuertes de la edición ha sido nuevamente el Big Bang, el fin de semana profesional del festival, que este año ha reunido a 106 profesionales de doce países en Girona y Salt y que ya se está traduciendo en conversaciones para que espectáculos como 'Gola', 'Cèl·lula #6:' 'Faula' o 'Manual para seres vivos' puedan tener recorrido en circuitos internacionales. Este impulso se ve fortalecido también por la participación del festival en redes como Pyrenart II, que ha permitido que compañías como los celranenses Mal Pelo hicieran una gira por ocho salas francesas, o Prospero New.

El balance económico provisional se cierra con un presupuesto de 3,5 millones de euros, una cifra similar a la del pasado año. Desde hace tres años, la mayor partida de ingresos proviene de la taquilla (938.610,02 euros, un 27% del total), si bien las diferentes aportaciones públicas suman el 49% del total. La esponsorización representa el 24% restante.