Así es el primer 'teaser' de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar: suspense, lágrimas y 'Middlesex' en las playas negras de Lanzarote

Hoy se ha desvelado el primer teaser de la próxima película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', que llegará a los cines el 20 de marzo de la mano de Warner Bros. Pictures Spain, y ha contado con la participación de RTVE y Movistar Plus+. En el vídeo aparecen sus algunos de sus protagonistas, Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Las playas negras de Tenerife, donde se ha rodado parcialmente, son las protagonistas de un pequeño adelanto de la película en la que apenas hay diálogos y sí abrazos, paseos, varios personajes tecleando y como siempre hace el manchego en sus películas, alguna novela en el plano. En este caso aparece fugazmente 'Middlesex' (Anagrama), la fabulosa historia sobre una hermafrodita escrita por Jeffrey Eugenides en 2002, Premio Pulitzer en 2003.

Tras rodar su primera película en inglés, 'La habitación de al lado', con la que contó con las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore y ganó el León de Oro en Venecia, Pedro Almodóvar vuelve a casa para su siguiente proyecto. La historia vuelve a contener algunos de los elementos más almodovarianos: la muerte, el recuerdo de la figura materna y una crisis vital que hará que la protagonista se replantee su vida. Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

La protagonista de la historia trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad.