El nuevo festival del Poble Espanyol organizado por The Project nace con nombre reivindicativo: BARTS Festival

El festival que sustituirá en el Poble Espanyol al Alma Festival, creado y organizado por Concert Studio durante tres ediciones, ya tiene nombre: BARTS (Barcelona Arts on Stage) Festival. Un título revindicativo que hace referencia a la etapa en la que The Project, la promotora encargada de este nuevo ciclo musical en Barcelona, capitaneó la ahora llamada sala Paral·lel 62. Así, tal y como avanzó este diario el pasado 5 de diciembre, la empresa barcelonesa dirigida por Tito Ramoneda, responsable de citas como el Festival de Jazz y del Guitar BCN o de giras de artistas como Melendi, Joaquín Sabina o Estopa, ha anunciado este miércoles que organizará esta nueva muestra en el Poble Espanyol y ha confirmado las fechas en las que se celebrará: del 28 de junio hasta el 24 de julio.

Según The Project, el nuevo ciclo, organizado junto a la compañía valenciana Serious Fan Music, apela al espíritu de la antigua BARTS, sala del Paral·lel que dirigieron durante 10 años (2012-2022), para "ser un punto de encuentro entre artistas, público y ciudad, combinando grandes nombres internacionales con propuestas clave del panorama estatal bajo un criterio artístico claro: la calidad".

Más allá de confirmar su nombre, el BARTS Festival ha desvelado hoy el grueso de su programación. A los ya anunciados Joan Dausà (2 de julio) y ZZ Top (19), aunque ambos conciertos aún no estaban oficialmente bajo el paraguas del nuevo ciclo musical, se le suman nombres como BEAT (28 de junio), superbanda que celebra el legado de King Crimson, y dos grupos escoceses muy distintos como son Belle & Sebastian (17) y Biffy Clyro (20). También estarán en el nuevo festival del Poble Espanyol, que anunciará más nombres más adelante, M-Clan (3 de julio), Marta Santos (4), Elvis Crespo (7), God Save The Queen (9), Antoñito Molina (10), Lax’N’Busto (15) y Ojete Calor (18). Los precios de las entradas para el BARTS Festival oscilarán entre los 38 y los 70 euros en función del concierto.