Nick Reiner ficha a Alan Jackson, el abogado de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, tras ser acusado de matar a sus padres

Hay un cantante de country con 17 álbumes de estudio que se llama Alan Jackson. Pero también hay otro Alan Jackson igual o más famoso en EEUU que es un abogado implacable que ha llevado los casos de la élite de Hollywood más turbia, como por ejemplo el productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey. Antes, también procesó a Phil Spector y defendió a Karen Read. El exfiscal de Los Ángeles es hoy abogado defensor estrella.

Según informa 'Peolple', ahora el letrado oriundo de Texas representa al hijo mediano de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, Nick, acusado de asesinar a sus padres el 14 de diciembre de 2025.

En su primera comparecencia ante el juez, Nick se ha acogido a su derecho de no declarar, y la defensa argumentó que su cliente no cuenta con la autorización médica necesaria para presentarse ante el tribunal. La próxima vista está prevista el 7 de enero.

Jackson, que hace unos meses había declarado a 'Vanity Fair' que es un gran fan del cine de Rob Reiner, en especial de su 'thriller' judicial 'Algunos hombres buenos', es toda una potencia en el derecho penal del sur de California. Su tasa de éxito profesional es del 96%, según su gabinete.

De fiscal a abogado de las estrellas

Veterano de la Fuerza Aérea de EEUU, Jackson comenzó su carrera legal en la otra parte de la ley, pasando muchos años como fiscal en la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Allí, llevó casos de delitos graves, incluyendo delitos violentos e investigaciones importantes. Tras dejar la Fiscalía, Jackson se dedicó al ejercicio privado, donde rápidamente se convirtió en un nombre muy solicitado por los acusados.

Ahora, el caso de Reiner lo coloca frente a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles.

Según recogen varios diarios norteamericanos, sus colegas lo describen como disciplinado y muy preparado. Actualmente, Jackson es socio del prestigioso bufete de defensa penal Werksman Jackson & Quinn LLP, con sede en Los Ángeles. Ha llevado más de 85 casos a veredicto del jurado, con una tasa de éxito profesional del 96%.

Aunque la mayoría de casos que lleva Jackson son casos de clientes de alto perfil, estos son los litigios de famosos de Hollywood en los que ha trabajado.

Phil Spector, en el 2009, durante el juicio por el asesinato de la joven Lana Clarkson, por el que fue condenado a 19 años de prisión. / EP

Phil Spector

En 2009, Jackson procesó a Phil Spector, el otrora famoso productor musical que mató a tiros a la actriz Lana Clarkson en su mansión de California. El primer juicio del legendario productor musical, en 2007, fue declarado nulo debido a un jurado indeciso. En 2009, el nuevo juicio resultó en la condena de Spector por asesinato en segundo grado y una pena de entre 19 años y cadena perpetua. Jackson fue el fiscal principal de la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles en ambos juicios antes de dedicarse a la defensa.

Kevin Spacey. / EP

Kevin Spacey

Jackson también representó con éxito al actor ganador del Oscar Kevin Spacey en un caso de agresión sexual. El actor fue acusado de agresión indecente y lesiones graves por presuntamente manosear a un ayudante de camarero de 18 años en un bar de Nantucket, Massachusetts, en 2016. El hombre alegó que Spacey lo emborrachó y luego lo tocó sin su consentimiento. Spacey se declaró inocente, mientras que su defensa, incluyendo a Jackson, cuestionó la falta de pruebas del teléfono móvil y ciertas inconsistencias. En 2019, la fiscalía desestimó el caso.

Declarado nulo el juicio de Weinstein por violación en Nueva York tras amenazas de jurados / EFE

Harvey Weinstein

En 2020, el productor de cine Harvey Weinstein fue condenado en Nueva York por delitos sexuales. Posteriormente, el magnate cinematográfico caído en desgracia enfrentó un juicio penal por separado en Los Ángeles por múltiples cargos de agresión sexual relacionados con incidentes de principios de la década de 2000. Jackson formó parte del equipo de defensa de Weinstein en el caso de Los Ángeles. Ayudó a liderar la estrategia judicial y cuestionó la credibilidad de las acusadoras y la narrativa de la fiscalía. En 2022, Weinstein fue declarado culpable de algunos cargos e inocente de otros.

Karen Read

Aunque no era famosa al momento de la muerte de su novio, Karen Read, la mujer de Massachusetts acusada de atropellar en estado de ebriedad a su novio policía fuera de servicio y dejarlo morir, se convirtió rápidamente en una figura conocida a medida que se desarrollaba su juicio y HBO Max lanzó su docuserie, 'Un cadáver en la nieve: El juicio de Karen Read'. La exejecutiva financiera fue acusada de asesinato en segundo grado y cargos relacionados por la muerte en 2022 del agente de policía de Boston, John O'Keefe. La fiscalía afirmó que Read lo atropelló con su todoterreno mientras estaba ebria y lo abandonó a su suerte.

Jackson dirigió a su equipo legal en un juicio nulo en 2024 y un nuevo juicio en 2025. Read fue absuelta de todos los cargos relacionados con el homicidio por la muerte de su novio, y solo fue declarada culpable únicamente de conducir bajo la influencia del alcohol y se le concedió libertad condicional.