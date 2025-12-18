De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar

Si quedaba alguna duda de que el futuro Liceu Mar que cambiará el frente marítimo de Barcelona es uno de los proyectos que más interés ha despertado en la comunidad de arquitectos, la lista de los despachos que han decidido competir por ganar el concurso, revelada esta mañana, lo corrobora: el altísimo nivel de los despachos que se presentan, entre los que hay un puñado de premios Pritzker (el equivalente al Nobel de arquitectura) y oficinas de casi todo el mundo, confirma que se tratará de una obra de esas que están llamadas a ser sinónimo de prestigio global, un icono al nivel de las famosas óperas de Sidney y Oslo, ambas construidas también a la orilla del mar.

Entre la lista de las 55 candidaturas figuran arquitectos estrella como David Chipperfield, Herzog & De Meuron, Dominique Perrault, Jean Nouvel, Toyo Ito, Mecanoo (liderado por Francine Houben), Bofill Taller d’Arquitectura o el despacho fundado por la fallecida Zaha Hadid. Entre los aspirantes a diseñar el nuevo espacio escénico impulsado por el Port de Barcelona y el Gran Teatre del Liceu hay muchas UTEs (unión temporal de empresa) entre despachos extranjeros y locales. Lo mejor de la arquitectura nacional también aspira a liderar el proyecto: desde Beth Galí a Carme Pinós, pasando por Enric Ruiz Geli, Garcés de Seta Bonet, Benedetta Tagliabue, BAAS (Jordi Badia) o Cruz y Ortiz, artífices del Rijksmuseum y la Cartuja de Sevilla, entre otros proyectos. Hay despachos de Japón, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Austria, Reino Unido, Portugal, Italia y Alemania.

La zona donde se ubicará el nuevo Liceu Mar. / EPC

El Liceu Mar transformará 32.000 metros cuadrados del Port Vell y costará 50 millones de euros. Se calcula que las obras, que soterrarán la circulación de vehículos en el área, no podrán empezar antes de cuatro años y estarán terminadas sobre 2031. El Liceu Mar contará con un edificio de 8.900 metros cuadrados, una caja escénica de 30 metros de altura y un restaurante.

El concurso internacional de ideas servirá para reorganizar un espacio de 32.000 metros cuadrados en el Moll d'Espanya. Un espacio que se remodelará completamente y que había albergado espacios utilizados por la Copa América. El área, equivalente a 3,2 campos de fútbol, se reurbanizará para acoger el Liceu Mar, la segunda sede del Gran Teatre destinada a la ópera de nueva creación, la danza y los proyectos educativos, un espacio polivalente con unas 900 butacas.

El Liceu y el Port de Barcelona han dedicado 1,2 millones de euros costeados a partes iguales por el teatro de ópera y el puerto con el fin de seleccionar la mejor idea de anteproyecto y la redacción del proyecto definitivo. De todos los que se presenten se escogerán cinco en una primera fase y en junio del año que viene se elegirá la propuesta ganadora. A partir de entonces se habilitará un año para realizar y presentar el proyecto definitivo.