Tardeo con el Evangelio de Mateo, "la obra más influyente de la historia de la cultura occidental"

Aunque no lo hayas leído, lo has mamado. En su introducción a la edición del Evangelio de Mateo en la colección 'Clásicos liberados' de Blackie Books, Daniel López Valle enumera como prueba de ello unas cuantas expresiones originadas en el texto que son de uso común: "sal de la tierra, ciegos que guían a otros ciegos, lobos con piel de cordero, echar perlas a los cerdos, dar al César lo que es del César, poner la otra mejilla, no vivir solo de pan, los últimos serán los primeros... ".

El Aula Magna de la Facultad de Teología de Catalunya, en el edificio del Seminario Conciliar de Barcelona, casi se llenó el miércoles para la presentación del libro, en la que participaron Jordi Martí, editor de 'Clásicos liberados'; Roser Homar, autora de la nueva traducción del Evangelio de Mateo, escrito en 'koiné', la variedad de la lengua griega utilizada de manera común en el mundo helenístico; la filósofa Marina Garcés; Jaume Angelats, doctor en Teología; y Joan Ferrer, filólogo y presidente de la Associació Bíblica de Catalunya. "Habéis escogido un buen tardeo", bromeó Angelats con el público en calidad de anfitrión.

Ilustración de James Tissot / Blackie Books

Ojos de niño

Como siempre en 'Clásicos liberados', donde ya se han publicado 'Odisea', El Libro del Génesis, el 'Quijote' o 'Divina comedia: Infierno', el objetivo de Evangelio es "liberarnos sobre todo de nosotros mismos", del "miedo" que nos infunden textos que "forman parte de nuestra identidad cultural", explicó Martí. El editor aconsejó "ojos de niño, sin posicionamiento previo pero también muy abiertos", para acercarse a "una obra fantástica", en esta ocasión exenta de doctrina. Marca de la casa son las imágenes que establecen rimas contemporáneas y a menudo sorprendentes con el texto y las notas que profundizan en detalles (tres hurras por las dedicadas a la catalepsia y la decapitación). El volumen incluye 33 (¿casualidad?) sensacionales acuarelas de tema evangélico de James Tissot (1836-1902), escritos de inspiración evangélica de Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso, Juan José Arreola y Oscar Wilde, y un recorrido por la representación de la crucifixión en el arte.

Homar, doctora en Filología Clásica y la primera mujer que traduce el Evangelio de Mateo al español, señaló que "toda traducción es una propuesta interpretativa". Por ejemplo, para reflejar la diversidad de género y de edades de los seguidores de Jesús, suele hablar de "personas" o "gente", y ha convertido el habitual "Hijo del Hombre" en "Hijo de la Humanidad", avalada por el significado de 'anthropos', que designa un ser humano, no un varón. Su traducción aspira a ser "accesible" y a la vez "proporcionar una experiencia lectora", expuso, cosa no tan fácil porque casi todos los lectores "creen ya conocer el texto", de 28 capítulos que relatan el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Fue escrito hace casi dos mil años, según la tradición cristiana por Mateo, uno de los doce discípulos de Jesús.

'La crucifixión' (1912), de Emil Nolde / Blackie Books

Sobre la justicia

Garcés celebró la manera "desobediente" de leer que propone 'Clásicos liberados' y admitió que no había leído el Evangelio de Mateo hasta ahora. "Quizá por haberlo oído mucho", añadió. Sin ritual, le ha parecido una obra "abrupta, seca, directa, sorprendente". Pensaba que sería "el texto del amor", pero lo que encontró fue un "reguero de órdenes relacionadas con la justicia". "¿Solo puede haber amor cuando hay justicia?", reflexionó.

Ferrer describió el primero de los 27 libros del Nuevo Testamento como "la obra más influyente de la historia de la cultura occidental". En el Evangelio de Mateo, destacó, se manifiesta la "divina ironía de que el soberano del mundo no rige con tropas, sino con palabras".