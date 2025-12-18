Cómo el disparo de un fotógrafo puede herir la imagen de un gobierno

No puedo parar de mirar el reportaje fotográfico con el que la revista 'Vanity Fair' ilustra una extensa y polémica entrevista con la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, con motivo del primer año del segundo mandato del magnate republicano. Aunque la publicación ya avisa que se trata de “un retrato del poder y el peligro” de las principales figuras que encabezan el equipo de confianza del presidente de los EEUU, las fotos de Christopher Anderson no pueden ser más explícitas. Tal vez, la más impactante de todas es el primerísimo primer plano que le dedica a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. La foto de Karoline Leavitt (de sólo 28 años) muestra todas sus imperfecciones faciales, incluyendo los pinchazos en los labios para recauchutarse la boca según la estética que dicta Mar-a-Lago para las féminas.

Algunos le agradecen a Anderson su labor social por desnudar con sus fotos a los lacayos de Trump. Pero quien conozca el trabajo del fotógrafo apreciará que no ha disparado con resentimiento. Si bien Wiles se ha quejado de la entrevista al considerarla “deshonestamente falsa” por recoger algunas de sus declaraciones como la de que “Trump tiene una personalidad de alcohólico”; no ha comentado nada de las fotos que la muestran con cara de susto (ojos bien abiertos) y los labios con restos de un carmín comido. “Intento traspasar la imagen que la política pretende proyectar y llegar a algo más verdadero”, se ha defendido Anderson cuando le han preguntado acerca de las poco favorecedoras (realistas) imágenes.

Tampoco podrían decir hoy los protagonistas del reportaje fotográfico que no supieran quién los estaba inmortalizando… En cuanto Anderson empezó a disparar, J.D. Vance le preguntó: “¿Esta es la parte en la que dices que todos somos malvados?”. Sin embargo, más que perverso, al vicepresidente lo ha captado preocupado (ceño fruncido) y como si estuviera en el paredón, sin tiempo ni para abrocharse la americana. Durante la sesión, Vance bromeó con que le daría 100 dólares por cada persona a la que hiciera quedar fatal en comparación con él; “1.000 dólares si es Marco”.

No estoy segura si Anderson se ha embolsado así un plus en la nómina, pero la foto de Marco Rubio se asemeja a aquellas ecografías dermatológicas en la que te muestran los daños del sol en tu piel. En otra, imagen aún más bizarra, el secretario de Estado parece observar el tamaño de sus pies.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio / Europa Press/Contacto/YURI GRIPAS

Otro de los que debía presagiar el azote de Anderson fue Stephen Miller. Férreo defensor de los secretos de Trump y artífice de las redadas militarizadas contra migrantes, el asesor de seguridad nacional aparece con gesto de mafioso. Pero además del ademán, las formas de Miller acompañaron su carácter de perdonavidas. ‘Sabes, tienes mucho poder para escoger con quién vas a ser amable en tus fotografías…”, le advirtió al fotógrafo al acabar.

Hace poco el propio Donald Trump también se quejó de la portada que le dedicó la revista Time tras lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. En ella, un contrapicado, destacaba el reflejo de una especie de calva y el pellejo de su cuello. El republicano la catalogó como “la peor foto de la historia”. También logró que retiraran su retrato del Capitolio porque decía que "salía peor" que Barack Obama. Chip Somodevilla, de la agencia Getty, siempre destaca los moratones de su manos y zonas poco pobladas de su pelo. Así que tal vez los fotógrafos tengan una intención oculta: retratarlos sin miedo.