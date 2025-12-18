El director francés François Ozon ('En la casa', 'Cuando cae el otoño') adapta en su nueva película 'El extranjero', la célebre novela de Albert Camus

Director:François Ozon. Reparto: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Jean-Charles Clichet, Swann Arlaud, Nicolas Vaude, Jean-Benoît Ugeux y Mireille Perrier. Estreno: 19/12/25 Puntuación: * * *

Quizá el director contemporáneo con una filmografía más variada, el francés François Ozon enfrenta en su nueva película el reto de adaptar 'El extranjero' de Albert Camus. Tiene sentido que el director de 'En la casa' (2012) lleve al cine el clásico de Camus, ya adaptado anteriormente por Luchino Visconti. Por varias razones. La primera, la estrecha relación de Ozon con la literatura y la palabra: ha adaptado textos ajenos, ha pensando los procesos creativos literarios y ha reflexionado en parte de su obra sobre las palabras y su relación con las emociones y las ideas que supuestamente comunican.

La segunda es su atracción por las personalidades misteriosas, difíciles de descifrar. Y una tercera, la forma en la que en algunas de sus películas ha explorado el contraste y el conflicto entre el individuo y lo que se presupone de él. De algún modo, tenía todo el sentido que Ozon llevara al cine la historia de Meursault (Benjamin Voisin), joven reservado y silencioso que comete un crimen inexplicable en Argelia en los años 30. Rodada en un espectacular blanco y negro (la fotografía es de Manuel Dacosse) y extraña en su diálogo entre la sobriedad y la sensualidad, su adaptación de 'El extranjero' sostiene el profundo misterio de un individuo aparentemente vulgar. Lo hace mediante la magnífica interpretación de Benjamin Voisin y abundantes (y sugerentes) ideas de dirección y puesta en escena.