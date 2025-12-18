Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'Keeper': Osgood Perkins, hijo del protagonista de 'Psicosis', diseña una atmósfera precisa de terror

El vástago de Anthony Perkins ha construido una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente

Una imagen de la película

Una imagen de la película / EPC

Quim Casas

Quim Casas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Keeper'

Dirección: Osgood Perkins

Intérretes: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton

Estreno: 19/12/2025

★★★

Osgood –u Oz– Perkins ha tenido que trabajar duro para desmarcarse de la imagen que persigue a todo hijo o hija de intérprete o cineasta famoso. El vástago de Anthony Perkins ha recogido el guante dejado por su padre como Norman Bates en 'Psicosis’'y ha construido, en relativo poco tiempo, una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente. Su revisión del cuento de Hansel y Gretel, 'The monkey' y sobre todo 'Longlegs' son buenas muestras de su inventiva. Con ‘Keeper’ riza el rizo con una historia reducida a su mínima esencia y diseñada a partir de la sugerencia o, en sus primeros pasajes, el fuera de campo que genera aún más incertidumbre.

El terror es en Perkins junior un estado de ánimo, una forma de concebir el movimiento de cámara y la disposición de los personajes. Es género, claro, con elementos sobrenaturales y una situación de base no muy original: la escapada romántica de una pareja a una lujosa y aislada cabaña en el bosque será cualquier cosa menos un fin de semana feliz. Eso ya lo sabemos. Incluso podemos intuir la resolución de los conflictos. Lo interesante es la atmósfera que el director crea con pocos elementos, el tratamiento del sonido y algunas imágenes ominosas antes que su algo precipitado y no tan original desenlace.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  3. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  4. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  5. Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
  6. Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
  7. La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
  8. La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros

Barnasants abre etapa y expande horizontes: de Carmen Consoli a un homenaje a Robe Iniesta

Barnasants abre etapa y expande horizontes: de Carmen Consoli a un homenaje a Robe Iniesta

De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar

De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar

Una magnética Jodie Foster salva la intriga ‘Vida privada’ de la nimiedad

Una magnética Jodie Foster salva la intriga ‘Vida privada’ de la nimiedad

El director francés François Ozon ('En la casa', 'Cuando cae el otoño') adapta en su nueva película 'El extranjero', la célebre novela de Albert Camus

El director francés François Ozon ('En la casa', 'Cuando cae el otoño') adapta en su nueva película 'El extranjero', la célebre novela de Albert Camus

Crítica de 'Keeper': Osgood Perkins, hijo del protagonista de 'Psicosis', diseña una atmósfera precisa de terror

Crítica de 'Keeper': Osgood Perkins, hijo del protagonista de 'Psicosis', diseña una atmósfera precisa de terror

Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza': James Cameron continúa superándose tecnológicamente, pero el relato es repetitivo

Crítica de 'Avatar: Fuego y ceniza': James Cameron continúa superándose tecnológicamente, pero el relato es repetitivo

Así es el primer 'teaser' de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar: suspense, lágrimas y 'Middlesex' en las playas negras de Lanzarote

Así es el primer 'teaser' de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar: suspense, lágrimas y 'Middlesex' en las playas negras de Lanzarote

El primer Temporada Alta de Narcís Puig cierra con un 90,8% de ocupación y 53.000 espectadores

El primer Temporada Alta de Narcís Puig cierra con un 90,8% de ocupación y 53.000 espectadores