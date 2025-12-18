Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Concierto solidario

Oques Grasses, Morad, Lluís Llach y Bad Gyal encabezan el gran concierto por Palestina del Palau Sant Jordi

La actuación, impulsada por la campaña ACT x PALESTINE, contará también con la cantante francesa Zaho de Sagazan, la banda turareg Tinariwen y las artistas palestinas Zeyne y Lina Makou

La música británica se lanza a la defensa de Palestina desde los escenarios

Morad, Lluís Llach y Bad Gyal

Morad, Lluís Llach y Bad Gyal / EPC

David Morán

David Morán

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En clara sintonía con las iniciativas capitanedas por Brian Eno, Billy Bragg y Paul Weller en Inglaterra y con actuaciones en París y Los Ángeles, la campaña ACT x PALESTINE mueve ficha en Catalunya y prepara para el 29 de enero un gran concierto en solidaridad con el pueblo palestino en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una cita se espera que multitudinaria que reunirá en el recinto de Montjuïc a Morad, Fermín Muguruza, Oques Grassses, Bad Gyal, Mushkaa, Lluís Llach, Amaia, Guillem Gisbert y La Zowi, entre muchos otros. Un cartel ecléctico e intergeneracional con el que los organizadores buscan conectar con un público cuanto más amplio mejor.

"Ante las políticas de 'apartheid ', el empleo de la violencia sostenida y los sistemas de control y destrucción cultural impulsados por el Estado de Israel, la defensa, el apoyo y el impulso de la cultura se convierten en una herramienta esencial de resistencia", defienden desde ACT x PALESTINE, campaña internacional impulsada por las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, culturales y de ayuda humanitaria. En Barcelona, la producción del concierto-manifiesto se realiza en colaboración con la Fundación Primavera Sound y con el apoyo de entidades como Abacus, que ha publicado a través de Ara Llibres el libro-denuncia 'Un crit pels infants de Gaza'.

El concierto del 29 de enero, culminación de un largo goteo de activismo que ha dejado más de un centenar de actuaciones en toda Catalunya, contará también con las actuaciones del guitarrista flamenco Yerai Cortés, la cantante francesa Zaho de Sagazan, la banda turareg Tinariwen y las cantantes palestinas Zeyne y Lina Makou. Además, el coro Al-Balad, creado especialmente para el partido entre las selecciones de Catalunya y Palestina del pasado mes de noviembre, sumará sus voces a las de una versión expandida del grupo Ovidi 4 en la que participarán Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell y Svetlana. En los próximos días, han anunciado los organizadores, se sumarán nuevos nombres al cartel.

Guardiola y La Fura dels Baus

La música será solo una parte de un acto de incorporará también propuestas escénicas: por el escenario pasarán Eduard Fernández, La Fura dels Baus y Pep Guardiola y se presentarán piezas audiovisuales rodadas por equipos de cine desplazados a Palestina en las últimas semanas.

Las entradas se pondrán a la venta el viernes, 19 de diciembre, a las 10 de la mañana con un un precio de entre 25 y 45 euros y todos los beneficios se destinarán a apoyar proyectos culturales de Palestina a través de la PPAN (Red Palestina de Artes Escénicas), uno de los principales teatros, circos y centros culturales palestinos, así como de otros centros culturales independientes de Gaza y Cisjordania. Los organizadores han explicado que todo el proceso se someterá a una auditoría externa independiente para garantizar la transparencia.

"En Palestina estamos arriesgando el futuro de la humanidad, queremos que este concierto sea una llamada a actuar", han asegurado los organizadores durante la presentación del cartel, este jueves en la sala Apolo de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  3. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  4. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  5. Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
  6. Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
  7. La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
  8. La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros

Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole

Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole

Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole

Oques Grasses, Morad, Lluís Llach y Bad Gyal encabezan el gran concierto por Palestina del Palau Sant Jordi

Oques Grasses, Morad, Lluís Llach y Bad Gyal encabezan el gran concierto por Palestina del Palau Sant Jordi

De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar

De Jean Nouvel a David Chipperfield: arquitectos estrella de todo el mundo aspiran a diseñar el futuro Liceu Mar

El nuevo festival del Poble Espanyol nace con nombre reivindicativo: BARTS Festival

El nuevo festival del Poble Espanyol nace con nombre reivindicativo: BARTS Festival

Kase.O dona el dinero de sus actuaciones en los festivales con fondos proisrraelís a la asociación De Gaza al mundo

Kase.O dona el dinero de sus actuaciones en los festivales con fondos proisrraelís a la asociación De Gaza al mundo

Los mejores libros de arte para regalar esta Navidad 2025

Los mejores libros de arte para regalar esta Navidad 2025

Los mejores libros de editoriales independientes para regalar esta Navidad 2025

Los mejores libros de editoriales independientes para regalar esta Navidad 2025