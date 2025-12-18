Oques Grasses, Morad, Lluís Llach y Bad Gyal encabezan el gran concierto por Palestina del Palau Sant Jordi

En clara sintonía con las iniciativas capitanedas por Brian Eno, Billy Bragg y Paul Weller en Inglaterra y con actuaciones en París y Los Ángeles, la campaña ACT x PALESTINE mueve ficha en Catalunya y prepara para el 29 de enero un gran concierto en solidaridad con el pueblo palestino en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una cita se espera que multitudinaria que reunirá en el recinto de Montjuïc a Morad, Fermín Muguruza, Oques Grassses, Bad Gyal, Mushkaa, Lluís Llach, Amaia, Guillem Gisbert y La Zowi, entre muchos otros. Un cartel ecléctico e intergeneracional con el que los organizadores buscan conectar con un público cuanto más amplio mejor.

"Ante las políticas de 'apartheid ', el empleo de la violencia sostenida y los sistemas de control y destrucción cultural impulsados por el Estado de Israel, la defensa, el apoyo y el impulso de la cultura se convierten en una herramienta esencial de resistencia", defienden desde ACT x PALESTINE, campaña internacional impulsada por las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, culturales y de ayuda humanitaria. En Barcelona, la producción del concierto-manifiesto se realiza en colaboración con la Fundación Primavera Sound y con el apoyo de entidades como Abacus, que ha publicado a través de Ara Llibres el libro-denuncia 'Un crit pels infants de Gaza'.

El concierto del 29 de enero, culminación de un largo goteo de activismo que ha dejado más de un centenar de actuaciones en toda Catalunya, contará también con las actuaciones del guitarrista flamenco Yerai Cortés, la cantante francesa Zaho de Sagazan, la banda turareg Tinariwen y las cantantes palestinas Zeyne y Lina Makou. Además, el coro Al-Balad, creado especialmente para el partido entre las selecciones de Catalunya y Palestina del pasado mes de noviembre, sumará sus voces a las de una versión expandida del grupo Ovidi 4 en la que participarán Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell y Svetlana. En los próximos días, han anunciado los organizadores, se sumarán nuevos nombres al cartel.

Guardiola y La Fura dels Baus

La música será solo una parte de un acto de incorporará también propuestas escénicas: por el escenario pasarán Eduard Fernández, La Fura dels Baus y Pep Guardiola y se presentarán piezas audiovisuales rodadas por equipos de cine desplazados a Palestina en las últimas semanas.

Las entradas se pondrán a la venta el viernes, 19 de diciembre, a las 10 de la mañana con un un precio de entre 25 y 45 euros y todos los beneficios se destinarán a apoyar proyectos culturales de Palestina a través de la PPAN (Red Palestina de Artes Escénicas), uno de los principales teatros, circos y centros culturales palestinos, así como de otros centros culturales independientes de Gaza y Cisjordania. Los organizadores han explicado que todo el proceso se someterá a una auditoría externa independiente para garantizar la transparencia.

"En Palestina estamos arriesgando el futuro de la humanidad, queremos que este concierto sea una llamada a actuar", han asegurado los organizadores durante la presentación del cartel, este jueves en la sala Apolo de Barcelona.