Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaTrumpVíctor ManuelSantos CerdánPremios OscarSuicidiosAlcarazLGTBIfobiaMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Bellver Blue Tech Zone

El mayor centro de artes digitales de España abre su revolucionaria sala inmersiva en Oropesa

Los artistas Desilence han inaugurado la sala con una pieza dedicada al océano con música de la consagrada Suzanne Ciani, referente de la electrónica internacional, en un pase único comisariado por Antònia Folguera en el edificio Tempus de Bellver Blue Tech Zone, destinada a convertirse en una de las cinco zonas azules del planeta

'The rhythm of the ocean' de Desilence, artistas digitales que han inaugurado la sala Vortex de Bellver Blue Tech Zone

'The rhythm of the ocean' de Desilence, artistas digitales que han inaugurado la sala Vortex de Bellver Blue Tech Zone / Amparo Soria

Amparo Soria

Valencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un nuevo centro artístico va a marcar un hito en España al estar concebido por y para el arte digital. La sala Vortex de Bellver Blue Tech Zone, en Oropesa, ha sido diseñada para que esta disciplina artística pueda desplegar sus alas y mostrar todo su potencial en espacios inmersivos donde ya no existe la línea que separa la pieza del público: el público está dentro de la pieza. El espacio se ha inaugurado hoy con 'The Rhythm of the Ocean', la pieza creada in situ por Desilence con música de Suzanne Ciani y comisariado por Antònia Folguera.

El centro es pionero por varios motivos. Vortex es la primera sala que permite a los artistas diseñar sus piezas sobre este lienzo que es una gran pantalla de 360 grados donde se permite modificar el color, a diferencia de las experiencias inmersivas habituales que se basan en proyecciones. En segundo lugar; el espacio funciona como una residencia artística, por lo que los diseñadores pueden estar en la sala y en el complejo cultural tanto tiempo como necesiten ajustando su obra. Por último, su concepción es revolucionaria: nace como espacio creativo compartiendo instalaciones con la fundación Azul Marino de investigación oceánica, vinculando el arte a la ciencia como manda la tendencia internacional.

Celia Calabuig, Paula López, Antònia Folguera, Tatiana Halbach y Soren Christensen en Vortex, dentro de Bellver Blue Tech Zone.

Celia Calabuig, Paula López, Antònia Folguera, Tatiana Halbach y Soren Christensen en Vortex, dentro de Bellver Blue Tech Zone. / AS

De ahí que la propuesta de Desilence encajara desde el principio en los fundamentos de Vortex. Detrás del nombre artístico se encuentra Tatiana Halbach y Soren Christensen, que llevan más de 20 años creando piezas digitales y han logrado crear un lenguaje propio y reconocible. En 'The Rhythm of the Ocean', someten al espectador a un viaje al fondo del mar en todo su esplendor, desde la calma más agradable hasta su voracidad más temible.

El público, inmerso en estímulos y sensaciones, se mueve con las olas al ritmo de una música compuesta por Suzanne Ciani, pionera de la electronica que lleva más de 60 años diseñando sonidos desde California.

"Con los artistas correctos, que saben trabajar en estos entornos, logran que se pierda la perspectiva y esta experiencia es lo más cercano a la realidad virtual sin usar las gafas de realidad virtual; no es un arte que se viva de frente, se vive desde dentro", asegura Folguera, que ha comisariado esta obra.

En este sentido, también ha destacado que la sala sea cilíndrica, que juega con la pérdida de la perspectiva y se puede trabajar con una gran resolución y nitidez gracias a los 66 millones de píxeles que componen el lugar.

Un frame de la obra de Desilence dentro de la sala Vortex, donde se pierde la perspectiva del suelo, paredes y techo.

Un frame de la obra de Desilence dentro de la sala Vortex, donde se pierde la perspectiva del suelo, paredes y techo. / AS

Arte, tecnologia y sostenibilidad

La sala Vortex está integrada en un proyecto más grande y ambicioso. Bellver Blue Tech Zone es un complejo creativo, cultural, residencial y gastronómico, destinado a encuentros corporativos o formativos, que busca posicionarse como una de las cinco 'Zonas azules' del planeta, regiones geográficas donde la gente vive significativamente más tiempo y mejor, con una alta concentración de personas centenarias gracias a un estilo de vida sosegado, sostenible y saludable, fomentando las relaciones sociales y evitando el estrés.

En ese marco, Vortex quiere entrar en el circuito internacional de arte digital, destacando su privilegiada ubicación frente al mar Mediterráneo, ademas de su versatilidad y capacidad tecnológica para poder despuntar en las creaciones digitales que se están realizando en estos momentos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  3. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  4. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  5. Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
  6. Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026
  7. La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
  8. La discreta vida privada de Robe Iniesta: su mujer Bibi, un hijo músico y su amor por los libros

El mayor centro de artes digitales de España abre su revolucionaria sala inmersiva en Oropesa

El mayor centro de artes digitales de España abre su revolucionaria sala inmersiva en Oropesa

Nick Reiner ficha a Alan Jackson, el abogado de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, tras ser acusado de matar a sus padres

Nick Reiner ficha a Alan Jackson, el abogado de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, tras ser acusado de matar a sus padres

'Avatar: Fuego y cenizas' y el último trabajo de Marisa Paredes, esta semana en cines

María Adánez ('La que se avecina'): "Creo que Rebeca y Yoli enterrarán el hacha de guerra"

María Adánez ('La que se avecina'): "Creo que Rebeca y Yoli enterrarán el hacha de guerra"

Directo | Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen su silencio: "No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos"

Directo | Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen su silencio: "No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos"

"Poniendo las calles", la maravillosa radio de madrugada

"Poniendo las calles", la maravillosa radio de madrugada

Tardeo con el Evangelio de Mateo, "la obra más influyente de la historia de la cultura occidental"

Tardeo con el Evangelio de Mateo, "la obra más influyente de la historia de la cultura occidental"

“Poniendo las calles”, la maravillosa radio de madrugada