Barnasants abre etapa y expande horizontes: de Carmen Consoli a un homenaje a Robe Iniesta

Un Barnasants con menos conciertos y “de mayor incidencia”, con un 10% de producciones propias, un 25% de artistas de menos de 30 años y dispuesto a “romper los tópicos sobre lo que es hoy en día la canción de autor”. Ahí están algunas de las claves que el nuevo director de la muestra, Marçal Girbau, relevo del creador e ideólogo, Pere Camps, maneja de cara a su próxima edición y las que vendrán. Así lo explicó este jueves en el Centre Comarcal Lleidatà, lugar en el que dieron sus primeros pasos los miembros de Els Setze Jutges.

La figura de Llach inspira la propuesta que abrirá el 31º Barnasants, sendos conciertos en el Palau de la Música (27 de enero, con entradas agotadas, y una segunda fecha para el día siguiente) en los que se reproducirán los recitales que el cantautor ofreció 50 años atrás en el Palau d’Esports, inmortalizados en el álbum ‘Barcelona, gener de 1976’. Tomarán parte dos músicos que formaban entonces parte del grupo de Llach, Manel Camp y Santi Arisa, y la voz solista la compartirán Joan Reig (de Els Pets) y Gemma Humet.

A la espera de anunciar los conciertos en las sedes baleares y valencianas, este nuevo Barnasants, que aparca la palabra ‘festival’ y recupera el concepto de ciclo, contempla 59 conciertos en Catalunya, frente al casi centenar del año pasado. Ente las producciones propias están las de Borja Penalba y Meritxell Gené (26 de febrero), homenaje al doble álbum de Serrat ‘Banda sonora d’un temps, d’un país’ en su 30º aniversario, así como el homenaje a Robe Iniesta, el recientemente fallecido líder de Extremoduro, a cargo de una decena de cantautores por confirmar (24 de abril). Ambas, en el incorporado Casino de L’Aliança de Poble Nou. La cantante siciliana Carmen Consoli revisará su repertorio con la OMAC (Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya) en Paral·lel 62 (22 febrero), mientras que el Centre Artesà Tradicionàrius acogerá ‘La balada d’en Solé Sugranyes’ (15 de marzo). Montse Castellà cerrará el ciclo en Amposta con la conmemoración de sus 30 años de carrera (10 de mayo).

Entre los estrenos cabe citar ‘Gala i Ovidio’, homenaje a los hijos de Rosalía de Castro a cargo de Raül Refree y Aida Tarrío (de Tanxugueiras), el 5 de febrero en L’Aliança de Poble Nou, escenario al que acudirán también Ariel Rot (19 de febrero) y Brams (19 de marzo). En el Auditori, Marc Parrot y el Quartet Brossa (26 de marzo) y Martirio (12 de abril), mientras que Paral·lel 62 acogerá el regreso de Feliu Ventura (12 de marzo). El cartel incluye otros conciertos destacados, como los de la cantante italiana Anna Castiglia (16 de abril, L’Aliança), Joan Isaac con Eduard Iniesta (La Fàbrica, 10 de marzo) y la cantautora vasca Anari (3 de mayo, Casinet d’Hostafrancs).