'Vespreig', palabra del año en catalán por votación popular

El Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Secció Filològica de l'IEC han revelado hoy cuál es el neologismo ganador de 2025: ha sido 'vespreig', que ha recibido 3.955 votos, que suponen el 25,6% de los emitidos. En esta edición se ha alcanzado la cifra más alta de votaciones desde la primera campaña de 2014, con un total de 15.513 personas que han votado por alguna de las 10 palabras candidatas a neologismo del año propuestas por la organización.

La palabra 'vespreig' hace referencia a la actividad social que consiste en salir por la tarde, antes de la noche, con amigos o compañeros, generalmente por la tarde, en bares, terrazas u otros espacios de ocio, para compartir tapas, copas, música y conversación. La segunda palabra más votada ha sido 'IA' (3.490 votos, 22,5 %), seguida de 'neurodivergent' (1.831 votos, 11,8 %). Conocidos los resultados de esta edición, la Secció Filològica del IEC se compromete a estudiar con especial atención el neologismo ganador con el fin de intentar incorporarlo al diccionario normativo, informa ACN.

El resto de palabras candidatas a ganar el neologismo del año eran 'salut mental' (11,4%), 'gazià/gaziana' (9,4%), 'matxa' (7,8%), 'queer' (4,6%), 'crisi climàtica' (3,8%), 'influenciador/influenciadora' (1,7%) y 'dejuni intermitent' (1,3%).

Con los años, la campaña ha ido aumentando el número de participantes, ya que en la primera edición, celebrada en 2014, votaron 211 personas, mientras que en la del año pasado lo hicieron 10.378, y esta edición ha contado con 15.513 votos.

El objetivo de la campaña, que la inició el Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Secció Filològica de l'IEC, es promover el interés por el catalán y fomentar la participación de la ciudadanía con relación a este teniendo en cuenta sus perspectivas e opiniones.

El Observatori de Neologia de la UPF, junto con la Secció Filològica del Institut d'Estudis Catalans, el TERMCAT y 3Cat, con su portal lingüístico ésAdir, han hecho públicos este miércoles los resultados de la campaña 'La paraula de l'any' como organizadores de la duodécima edición.

Los ganadores de las anteriores ediciones fueron 'dana' (2024), 'viralitzar' y 'tiet/tieta' (2023), 'birra' (2022), 'negacionisme' (2021), 'coronavirus' (2020), 'emergència climàtica' y 'animalista' (2019), 'sororitat' (2018), 'cassolada' (2017), 'vegà/vegana' (2016), 'dron' (2015) y 'estelada' (2014).