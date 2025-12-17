Peyu y Albert Pla se enfrentan a Shakespeare con mucha coña en 'Hamlet'

Peyu y Albert Pla estrenan 'Hamlet' en el Teatre Coliseum el día 23 de diciembre. Ambos habían trabajado juntos en 'Natura sàvia' que emitió TV3 entre 2018 y 2024 pero este salto mortal con un Shakespeare es entrar en otra dimensión. Su propuesta tiene mucho de existencial pero también de humor absurdo y surrealista. Que nadie espere el clásico del bardo. De 'Hamlet' solo tiene el título y el hecho de que habla sobre la muerte y una sociedad podrida, pero lo hacen con mucha coña y algo de música.

"Cualquier cosa que hagas puede recordar a Shakespeare porque escribió un montón de obras", opinan. Han elegido 'Hamlet' porque "era corto", suelta Peyu, al que hemos visto en programas de televisión como 'El Búnquer' y 'Bricohéroes' y actualmente en 'La Reneixença' en Catalunya Ràdio. "Pensé que si hacía 'Hamlet' engancharía a todos los críticos de teatro que no me han venido a ver", bromea. Él y Pla son artistas polifacéticos. El cantante, que también ha actuado en series como 'La Mesías' y filmes como 'Airbag', añade: "un título como 'El sueño de una noche de verano' no encajaba porque es demasiado largo y saldrían muy caras las letras del cartel luminoso con bombillas del Coliseum".

Respecto a su "ser o no ser" particular, Peyu asegura que "personalmente estoy buscando la manera de no trabajar tanto y ganar más dinero". Pla también lo tiene claro: "Yo ni soy ni he sido nunca. Ni soy ni se le espera que diría Beckett". En el espectáculo, dirigido por Joan Roura, se habla de la sanidad pública y privada pero también de temas universales como el amor, el odio, la envidia y la muerte. "Nos daba pereza hablar de política o de actualidad".

"Hacemos mucha coña con la muerte porque mientras no seas tú quien la palme lo mejor es afrontarla de esta manera" Peyu

El tránsito al más allá está presente en la obra desde el primer momento: "Hacemos mucha coña con la muerte porque mientras no seas tú quien la palme lo mejor es afrontarla de esta manera, intentando reír un poco y restándole trascendencia. De lo contrario viviríamos siempre preocupados". El objetivo es que la gente salga motivada para afrontar cualquier cosa. "Durante la hora y media que dura el espectáculo la gente disfruta, ríe y desconecta de la realidad", aseguran. Lo han podido comprobar allí donde la han estado preparando y afinando el montaje, el Auditori Teatre Calldetenes y ya lo han presentado en otros lugares de Catalunya. Llega bastante rodado a Barcelona.

Albert Pla y Peyu en un momento de 'Hamlet'. / Jordi Galdric

La idea de hacer teatro juntos surgió mientras hacían el programa 'Natura sàvia' con Quimi Portet, que fue quien les presentó. "Nos interesaba situar a dos personajes en un espacio concreto de donde fuera difícil salir. Tenían que estar obligados a convivir. Una habitación de hospital nos iba bien pero también pensamos en una celda o una isla desierta", recuerda Peyu. "Lo bueno de un hospital es que la puesta en escena no requiere más que dos camas y el vestuario, pijamas", apunta Pla. "En escena estamos más cómodos que en camerino. Además, si tienes tos o vas enyesado puedes hacer la función igual. Y si te desmayas o tiene un momento de amnesia, también cuela. Todo son ventajas".

Peyu, que había estrenado 'L'il·lusionista' en el Teatro Borràs, siempre barrunta nuevos proyectos. "Si eres inquieto creativamente y paras, te mueres". Y su colega remata: "Y no solo en lo mental, en lo económico también porque si ganas dinero en un espectáculo lo inviertes en el próximo". Pero parece que el único que realmente gana pasta sea el Mago Pop, que ya tiene dos teatros y pronto lanzará su gira 'imposible' en grandes estadios. ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo? "Yo he ganado mucho dinero. Bueno, dependiendo lo que entiendas por mucho", observa Pla. "Pero un teatro de 700 personas son 21.000 euros. Quien diga que un teatro es deficitario es que trabaja para el Estado: son como el Lliure, L'Auditori u otros. Esta manía que hay de hacer creer a la gente que los que trabajamos en el mundo del teatro es porque estamos subvencionados o necesitamos ayudas no es cierta. Yo gano dinero con el teatro. Es algo rentable si llenas las salas. De hecho Balañá es un grupo privado. Este es un negocio como otros".

"Un teatro de 700 personas son 21.000 euros. Quien diga que un teatro es deficitario es que trabaja para el Estado" Albert Pla

Y Peyu lo corrobora. "Hay negocios mucho más complicados y mucho peor pagados. En casa con mi chica nos dedicamos al sector primario: tenemos cabras. Te aseguro que es mucho más complicado ganarte la vida vendiendo quesos y teniendo cabras que llenando un teatro". Pero enseguida salta su compañero y apunta: "al menos lo vuestro se considera un oficio, lo nuestro no. Ni la gente ni el Estado nos ve como trabajadores. Se tiene la idea que los artistas son gente que ha de ser pobre y si eres rico dicen: mira, el hijo de puta, ahora gana pasta". La envidia corroe. Y hacer reír a la gente es un arte. "Te has de romper mucho la cabeza para hacer reír. Esto es un oficio y cuesta", dice Peyu. Pla comenta que a él le pasa un poco al revés: "A mí me gustaría que el público no riera con mis canciones, pero lo hacen".

Albert Pla y Peyu, cantan a dúo en un momento de 'Hamlet'. / Jordi Galdric

Su estilo se sale de lo políticamente correcto pero aseguran "haber hecho más un ejercicio de síntesis que de censura porque si no hablamos de ciertos temas es porque nos daba pereza, no por miedo a la polémica. Nuestro objetivo es hacer reír a la gente".

Los límites del humor

Los límites del humor es un tema peliagudo del que se puede filosofar un montón. "Existe la libertad de expresión pero los artistas que no se arriesgan porque tiene un precio: según qué digas según quién no te querrá escuchar. Si lo asumes, vale, pero si lo que pretendes es gustar a todo el mundo ya es más complicado". Y Peyu, asiente. "Hay artistas con miedo a decir según qué porque vendes más o menos entradas en función de lo que dices". Pero a la vez comenta que es difícil entender que haya músicos que no se quieren posicionar políticamente porque solo son cantantes. "Precisamente por eso, por tener un altavoz, alguna cosa deberían decir cuando cantan".

Volviendo a 'Hamlet' aclaran que es un espectáculo pensado para todo el mundo siempre que entiendan el catalán. "Puede venir un público transversal y todas las edades. Mi hija de 6 años lo ha visto varias veces y se peta", dice Peyu. "Al final somos dos clowns que discuten y se pelean. Es un espectáculo de payasos para adultos pero los niños lo verán más desde el lado blanco y los adultos pillarán las segundas intenciones".

"Puede venir un público transversal y todas las edades. Al final somos dos clowns que discuten y se pelean" Peyu

Las canciones de 'Hamlet' las han creado mano a mano. "Peyu canta bien, afina y va a tiempo, que suele lo que más cuesta a alguien que no es cantante. Me lo llevaría de concierto, más por el aspecto que por la voz", bromea Pla, que lanzará su nuevo disco en primavera. Y Peyu aclara: "No es un musical. La gente lo notará en seguida, basta ver el precio de nuestro espectáculo".