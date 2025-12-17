El Museu de la Música recupera la figura de Conxita Badia, la diva discreta

El Museu de la Música de Barcelona acoge la exposición 'Conxita Badia. Vine tu i les cançons', una muestra dedicada a la soprano y pianista catalana que fue musa de Casals, Granados y Falla. La exposición que forma parte del 'Año Conxita Badia' con el que la Generalitat conmemora el 50 aniversario de la muerte de esta gran artista del siglo XX cuya carrera se vio truncada por la Guerra Civil. Conxita Badia (Barcelona 1897-1975) fue también una renombrada maestra de canto que tuvo entre sus alumnas a Montserrat Caballé. 'Conxita Badia. Vine tu i les cançons' se podrá visitar hasta el 15 de febrero.

La invisibilidad de su enorme talento ya había dado lugar al documental 'Conxita Badia no existeix' que realizó en 2012 Eulàlia Domènech, bisnieta de la soprano.

Badia empezó como pianista en la Academia Granados. Allí fue donde actuó por primera vez, a los 11 años, aunque nunca quiso ponerse medallas. Pese a ser aclamada por su excepcional musicalidad y su perfecta dicción, fue una diva discreta. El propio Granados, a quién le costó decidir si sería mejor que Conxita se dedicara al piano o al canto, la acompañó al piano en algunos conciertos cuando ella empezaba. Él y otros destacados compositores le dedicaron canciones como Manuel de Falla, Frederic Mompou y Robert Gerhard. Pero también estrenó obras de numerosos creadores latinoamericanos como Alberto Ginastera, Carlos Gustavino, Jayme Ovalle y Heitor Villa-Lobos. "Todo lo que he escrito para soprano lo he hecho pensando en tí. Te pertenece", le dijo el maestro Pau Casals. Badia también despertó la admiración entre figuras como Schönberg, Strauss o Weber, no en vano la llamaban "la vienesa de Barcelona". La cantante alternó el 'lied' con la canción popular y culta, oratorios y ópera.

Conxita Badia y Pau Casals en 1950. / Museu de la Música

Jordi Alomar, director del Museu de la Música ha destacado: "Su vida es un reflejo de la evolución de la música en el siglo XX. Vivió la transformación de la música y la creación de las industrias culturales. También ejemplifica el compromiso de una generación marcada por la guerra y el exilio".

Material inédito

Hay mucha documentación inédita en las vitrinas. Una filmación permite escuchar de viva voz sus ideas respecto a la música y también se puede apreciar su manera de cantar. El Año Conchita Badia ha contado ya con actividades y conciertos pero todavía faltan algunos como el del próximo 14 de abril en el Palau de la Música Catalana con la Orquestra Simfònica de Sant Cugat dirigida por Salvador Brotons. El programa constará de la 'Novena Sinfonía' de Beethoven, la obra que ensayaba con la Orquestra de Pau Casals para la inauguración de la Olimpiada Cultural el día que estalló la Guerra Civil, y el estreno de cuatro canciones compuestas por Badia que han sido orquestadas por Brotons. Entre ellas figura 'T'estimo'. "Ese tema fue el leitmotiv de su vida. Lo compuso para su marido y era lo primero que cantaba siempre tras despertarse. Empezaba el día tocando el piano y cantándola", recuerda Mireia Domènech, biznieta de la artista, comisaria de la exposición y del Año Conxita Badia.

"Mi bisabuela siempre restaba importancia a las partituras que compuso. Solía decir: 'son solo cuatro notas'. Pero hemos recopilado bastantes de sus obras y hemos editado una quincena", ha señalado. Algunas de esas piezas han pasado de generación en generación en su familia como 'Cançó de bressol'. "En casa todos siempre que nos reunimos cantamos. Tenemos algo de la Familia Trapp", señala. Algunos son profesionales de la música, como el pianista Pau Casán y el violinista Francesc Guzmán, pero a ninguno de sus descendientes le ha dado por dedicarse al canto. "Cantamos en corales pero nadie ha seguido sus pasos". Conxita dejó el listón muy alto.

Cultura y política

Badia fue una cantante y pianista comprometida con la cultura y la República que actuó en destacados escenarios de Europa y Latinoamérica. Tras el estallido de la Guerra Civil se convirtió en embajadora artística del gobierno de la Generalitat y de la República. Actuó en París con motivo de la Exposición Universal donde Picasso expuso su 'Guernica' por primera vez en el Pabellón de España. En la muestra se puede ver el programa de ese concierto, que se ha encontrado en el Archivo Nacional y también los diarios que escribió durante su exilio en Francia hallados en el Archivo Nacional del país vecino, donde vivió desde 1937 con sus tres hijas antes de exiliarse en Brasil, primero, y a Argentina, después. Badia regresó a España en 1946.

Una emotiva misiva de Pau Casals -su maestro tras la trágica muerte de Granados- al volver Conxita del exilio también forma parte de la exposición que cuenta con fotografías del fondo familiar y se muestran por primera vez. Como curiosidad señalar la canción en náhuatl, lengua azteca, que se puede escuchar porque la cantante animó a sus alumnas mexicanas a cantar en el idioma de sus antepasados.

Más allá de conciertos, con motivo del 'Año Conxita Badia' se reeditarà la biografía de Joan Alavedra y se publicará un nuevo CD de temas inéditos de la artista.