Marc Sarrats, contra el fin del mundo: "La gente que monta campañas de falsas ofensas es la gente a la que me interesa ofender"

Marc Sarrats (Barcelona, 1990) tenía 11 años cuando debutó como cómico de 'stand up', aunque no supiera entonces lo que era la comedia 'stand up' y su público estuviera formado por niños de su misma edad. "Mi primer monólogo lo hice delante de los compañeros de clase en sexto de primaria", relata. Es un recuerdo que revela una vocación temprana surgida como simple mecanismo de defensa. "Crecí en un entorno en el que la moral tenía un peso muy importante y desde pequeño entendí que reírme de eso era una manera de protegerme -explica-. Y en la escuela, igual. Se trataba de identificar qué armas podía tener yo para sobrevivir o para destacar en ese ambiente hostil, así que me convertí en el payaso de la clase". Un cuarto de siglo después, Sarrats es un pluriempleado del humor que se gana la vida como guionista ('Està passant'), ha protagonizado y codirigido una serie de 3Cat ('El creador d’influencers'), ha publicado un libro ('Tot el que no sigui morir-se'), tiene un pódcast ('Vale ok', con Guillem Camós) y hace espectáculos de 'stand up'. El último, 'Vaques flaques', llega al Teatre Borràs los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Estrenado hace año y medio, 'Vaques flaques' es un monólogo sobre el apocalipsis en el que Sarrats nos viene a decir que tampoco es tan importante que se acabe el mundo. "Todas las cosas se acaban, pero no se acaban como nos quieren hacer creer que se acaban -afirma-. No hay un corte brusco. El fin del mundo puede ser algo que llegue muy despacio. O puede ser que ya haya llegado y que todavía no lo hayamos acabado de asimilar". En cualquier caso, apunta, todas las generaciones han vivido su Armagedón y lo relevante es el modo en que el poder lo ha utilizado en su beneficio. "El miedo a la catástrofe es un arma de control social que nos lleva hacia el individualismo. Cuando Ursula von der Leyen habló de las medidas de la UE en caso de emergencia, no propuso soluciones comunitarias, sino que dijo que teníamos que tener un 'kit' de supervivencia individual. Esa es la sociedad que quieren construir: todos aislados y con miedo”.

Cohesionando a la izquierda

La rabia es un ingrediente fundamental en el tipo de comedia con fuerte sustrato político que maneja Sarrats, que en 'Vaques flaques' apuesta por "apretar los tornillos" al público sin miedo a generar momentos de pura incomodidad. "Hacer crítica de perfiles que no están presentes en la sala es muy fácil -señala-. Me parece más interesante que los que hemos venido nos llevemos cuatro palos, porque eso cohesiona. Y es necesario que la izquierda se cohesione, aunque sea desde la autocrítica satírica".

Marc Sarrats / Sandra Román

Esa tendencia a "tensar la cuerda" conlleva siempre el riesgo de ofender a alguien o de llamar la atención de aquellos que utilizan los supuestos ultrajes para montar campañas de castigo. No es algo que a Marc Sarrats parezca preocuparle. Más bien al contrario. "La gente que monta esas campañas de falsas ofensas es la gente a la que a mí me interesa ofender. Para mí una campaña de estas que acabara en una pregunta parlamentaria sería una medalla. Es más, pienso que me está costando demasiado conseguirlo. ¿Tan irrelevante soy?", pregunta entre risas.

'Los de siempre'

Sarrats formó parte del grupo de humoristas que desde El Soterrani vertebró en la segunda mitad de la pasada década la hoy efervescente escena de comedia 'stand-up' en catalán. Es el mismo colectivo que hoy nutre la programación de festivales como el Hilària y que desde hace unos años mantiene una cierta presencia en los medios con más audiencia del país (esto es, 3Cat y Rac1). ¿Puede acabar convirtiéndose esa escena en una burbuja autorreferencial? "En Catalunya siempre estás condicionado por las pocas ventanas que tienes si pretendes llegar a un público amplio -responde-. Esa escasez de ventanas hace que sean pocas las caras con cierto reconocimiento, que son las que pueden garantizar luego que un festival sea rentable. Por eso, a fuerza de repetir, es muy fácil convertirte muy rápido en uno de 'los de siempre'. Yo llevo solo cinco años dedicándome a esto de manera más o menos profesional y ya soy de 'los de siempre'. Y es una lástima, porque hay cómicos buenísimos que no tienen acceso a eso. Lo que hay que hacer es trabajar de manera colectiva para crear un circuito que permita que la gente pueda disfrutar de comedia sin necesidad de recurrir a las caras que ven en la tele".

La minitemporada prenavideña de 'Vaques flaques' en el Borràs se enfrenta a una dura competencia: las cenas de empresa. Ahí Sarrats lo tiene claro: "La cena de empresa es un campo de inspiración gigante para la comedia, pero por una cuestión de responsabilidad personal y de ahorrarte disgustos y vergüenzas, lo más sensato es no ir. O ir después de mi 'show', que es cuando ya va todo el mundo totalmente descabalgado y tú puedes hacer trabajo de campo".