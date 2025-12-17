Refuerzo para Netflix
El fondo de Jared Kushner, yerno de Trump, sale de la oferta de Paramount sobre Warner
Terremoto en Hollywood: Netflix anuncia acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO Max
Affinity Partners, el fondo de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha retirado de la oferta efectuada por Paramount sobre Warner Bros. Discovery, asegura el digital Axios. Esta información coincide con la del diario Wall Street Journal (WSJ) según la cual Warner Bros. Discovery (WBD) recomendará a sus accionistas que rechacen la oferta de Paramount, de 30 dólares por acción, y respalden en su lugar el acuerdo ya existente con la plataforma Netflix.
Según Axios, un portavoz del fondo de Kushner ha asegurado que "con dos fuertes competidores que pugnan por asegurar el futuro de este activo estadounidense único, Affinity ha decidido no seguir adelante con la oportunidad". "La dinámica de la inversión ha cambiado significativamente desde que nos involucramos inicialmente en octubre. Seguimos creyendo que existe una sólida justificación estratégica para la oferta de Paramount", añade.
La oferta pública de adquisición (OPA) hostil que lanzó Paramount para adquirir Warner Bros. Discovery había puesto bajo el foco a los inversores que respaldan la operación, incluyendo fondos soberanos de Oriente Medio y la firma privada de Kushner. La primera oferta de Paramount comenzó en 19 dólares por acción, frente a los 30 dólares actuales.
La implicación de Kushner había sido cuestionada por la prensa y por legisladores demócratas, que habían mostrado su preocupación por sus vínculos con Trump, según el medio especializado Deadline. Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual estadounidense, están enfrentados en el intento de adquirir la emblemática compañía.
WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario con una opa hostil por 108.000 millones de dólares.
