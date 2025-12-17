El director Christophe Ruggia será juzgado por agresión sexual a Adèle Haenel cuando ella tenía 12 años

Un año después de un juicio muy controvertido en este emblemático caso del #MeToo en el cine francés, el director Christophe Ruggia será juzgado este viernes en París por agresión sexual a la actriz Adèle Haenel cuando tenía entre 12 y 14 años.

Condenado en primera instancia a cuatro años de prisión, dos de los cuales cumplirá bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico, el cineasta de 60 años volverá a enfrentarse en los tribunales a la actriz de 36 años, dos veces ganadora del Premio César, quien desde entonces ha rechazado las alfombras rojas y los sets de rodaje.

Una adolescente que da sus primeros pasos como actriz, un director veinticuatro años mayor que ella, un rodaje "totalmente anormal" con menores que derivó en un sistema de "control": este caso francés del #MeToo plantea interrogantes sobre las dinámicas de poder en la industria cinematográfica y su potencial de manipulación.

Adèle Haenel el pasado febrero en un tribunal de París. / TERESA SUAREZ / EFE

El escándalo estalló hace seis años, en noviembre de 2019, cuando, en una investigación de Mediapart, Adèle Haenel acusó a Christophe Ruggia de agresión sexual entre 2001 y 2004, tras el extenuante rodaje de la película de autor "Les Diables" (Los Diablos), donde el director le dio su primer papel en el cine. Desde su primera declaración pública hasta el juicio en diciembre de 2024, Adèle Haenel describió reiteradamente las caricias repetidas y no consentidas que Christophe Ruggia le practicó en el cuerpo cuando era estudiante, durante reuniones en su casa los sábados por la tarde durante más de dos años.

"Me tenso, mi cuerpo se convulsiona, me acurruco en un rincón del sofá", declaró la actriz con rabia ante el tribunal durante el juicio inicial. Según sus declaraciones durante la investigación, Christophe Ruggia la amenazó con devolverla "a la nada" si lo rechazaba, "a esa cosa sin valor" que era antes de que él le diera su primera aparición en la gran pantalla.

"¡Cállate la boca!"

Su relato fue calificado en el tribunal como una "pura mentira" por Christophe Ruggia, quien ha negado categóricamente las acusaciones desde que salieron a la luz. Ante el tribunal penal, afirmó "nunca" haberse sentido "atraído sexualmente" por la niña, quien, según él, desbordaba una "sensualidad desbordante".

"Necesitaban lanzar un movimiento #MeToo en Francia, y me tocó a mí", lamentó el cineasta, quien preparaba una nueva película con adolescentes en el momento de la publicación del artículo de Mediapart. Sus reiteradas negaciones durante el juicio exasperaron a Adèle Haenel hasta el punto de que interrumpió su interrogatorio gritando "¡Cállate la boca!" antes de abandonar la sala dramáticamente, imitando su marcha de la ceremonia de los Premios César de 2020 para protestar por la victoria de Roman Polanski.

El director Christophe Ruggia en su llegada a los tribunales. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

En su sentencia, que también condenó a Christophe Ruggia a pagar a Adèle Haenel 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios por angustia emocional y 20.000 euros por años de apoyo psicológico, el tribunal de París determinó que el acusado se había aprovechado de su "influencia" sobre la aspirante a actriz, "consecuencia de la relación establecida" durante el rodaje de "Los Diablos".

Durante sus reuniones semanales en su domicilio, Christophe Ruggia "siguió ejerciendo su autoridad como director, y (la adolescente) no pudo resistirse ni escapar de este control", dictaminaron los jueces.

Contactados por AFP, los abogados de ambas partes declinaron hacer declaraciones antes de la audiencia en el Tribunal de Apelación de París.

Tras su papel más significativo en "Retrato de una mujer en llamas" (2019) de Céline Sciamma, que se convirtió en una película feminista y lésbica fundamental, Adèle Haenel rompió con la industria cinematográfica en 2020 para dedicarse al teatro y al activismo radical de izquierda.

En una carta publicada por Télérama en 2023, justificó su salida del cine "para denunciar la complicidad generalizada de la industria hacia los depredadores sexuales y, en general, la forma en que este sector colabora con el orden mundial mortífero, ecocida y racista".