Daniel Anglès dirige una versión actualizada de 'Germans de sang' muy bien arropado

Igual pero diferente, con una escenografía industrial compuesta con contenedores de muelle, así es la nueva producción del musical 'Germans de sang' de Willy Russell. El director Daniel Anglés moderniza y acerca la pieza al público del siglo XXI. La obra triunfó en Barcelona hace 30 años en el mismo Teatro Condal donde se estrenará el próximo día 18 pero las funciones previas ya están en marcha. El público tiene ganas de verlo. Antes de levantar el telón ya había unas 20.000 entradas vendidas. La producción de Focus estará en cartel hasta primavera.

Todo el equipo, con 18 intérpretes y 6 músicos en escena, aprovecha estos días para afianzar su trabajo de cara al estreno capitaneados por Daniel Anglès, director de escena; Andreu Gallen, director musical que ha refrescado la partitura dándole un toque más actual con permiso del creador de la obra, y Ariadna Peya, coreógrafa que trabajó con Ànglès en 'La nit de Dagoll Dagom' en el Teatre Grec. No es fácil, cantar, interpretar y retener todos los movimientos de un gran grupo pero las horas dedicadas a la preparación del espectáculo antes y después de vacaciones han dado sus frutos.

Un momento de la nueva producción de 'Germans de sang'. / David Ruano

Contar con una actriz tan completa como Mariona Castillo en el rol de Sra. Johnstone era condición imprescindible para lanzarse a la aventura de actualizar este musical, para que quienes lo vieron hace 30 años puedan revivir lo que sintieron, con una propuesta muy diferente. A aquellos que no saben ni de qué va la obra se trata de seducirlos con una propuesta fresca y vibrante, con una puesta en escena donde las canciones potencian la trama y las coreografías la dotan de mayor dinamismo y profundidad. "Tenemos una compañía muy poderosa que ha trabajado duro para dar al máximo no solo con la interpretación sino con el canto y el baile", comenta Anglès.

Mariona Castillo en un momento de 'Germans de sang'. / David Ruano

Hay intérpretes que vienen del musical como Castillo y Roc Bernadí (Eddie). Otros como Albert Salazar (Mickey, hermano gemelo de Eddie), Tai Fati (Linda, la chica de la que se enamoran ambos), suelen trabajar con teatro de texto. Ellos tienen roles con menos canciones pero en su debut en el género algo cantan. "Lo hacen muy bien. Serán una gran sorpresa", vaticina Anglès. Completan el reparto Lucía Torres y Toni Vinyals como Sra. Lyons y Sr. Lyons, los padres adoptivos de Eddie y Cisco Cruz como Sammy, hermano mayor de los gemelos. Completan el reparto un elenco muy polivalente formado por Aleix Colomer, Elena Escorcia, Joan Mas, Carla Pizan, Guillem Ripoll, Pol Roselló Weisz, Júlia Sanz, Meritxell València y Aran Vázquez.

Dos hermanos y un destino

En 'Germans de sang' el desenlace trágico de la historia se conoce desde el principio. El narrador, interpretado por Triquell, es encargado de enlazar los diferentes momentos de esta historia sobre dos hermanos gemelos que fueron separados tras nacer. La madre con una situación económica complicada entregó a Eddie, uno de los dos bebés a una familia acomodada que no podía tener hijos. El pacto era no revelar nunca el secreto y los chicos crecen sin saber que son hermanos. Pero pese a los esfuerzos para impedir que se junten, ambos se convierten en amigos inseparables y se acaban enamorando de la misma chica.

Lucía Torres (Sra. Lyons) y Mariona Castillo (Sra. Johnstone) en una escena del musical 'Germans de sang'. / David Ruano

"La pregunta que plantea la obra es eterna: ¿nuestra vida es fruto del destino o del lugar y de las condiciones de la familia en la que nacemos?", comenta Anglès. Las coreografías de Ariadna Peya ayudan a trasladar a escena lo intangible a través de movimientos y gestos que transmiten ideas y sensaciones. "La coreografía nunca había sido muy protagonista en este musical, pero el trabajo de Ari permite ofrecer algo más". Su misión ha sido lograr que todo fluya y que las escenas más teatrales conecten con las más musicales y movidas con naturalidad. Su trabajo también ha consistido en reflejar la presión que rodea a los personajes, "que las ideas en torno al destino y de las premoniciones estén presentes".

"En verano, cuando empezamos a trabajar con todo el equipo les dije a Albert y a Roc que el objetivo es que el público se enamore de los dos hermanos. Creo que lo hemos conseguido", afirma Anglès, que es director artístico del Condal, 'coach' en el programa 'Eufòria' y experto en musicales. Entre sus últimos trabajos figuran 'Golfus de Roma', de Stephen Sondheim, con una original propuesta circense y el premiado espectáculo familiar 'El fil invisible', que estas Navidades está en cartel en el Goya.

Entre contenedores

En 'Germans de sang' la escenografía juega con la idea de un muelle con contenedores que esconden alguna sorpresa. "La escenografía evoca el mundo urbano, postindustrial y de clase trabajadora. Vivimos la función desde el lugar donde nacen los dos hermanos. Utilizamos algunos recursos para mostrar la familia rica pero apelo a la imaginación del espectador. A diferencia del mundo audiovisual el espectador de teatro debe completar los espacios proyectando su imaginación". Para el director la escenografía, creada por Alessio Meloni, tiene algo de instalación artística y además permite transmitir una idea de "atemporalidad". Es un espacio "que transmite dureza, que te hace pensar en un algo rudo pero a la vez transmite mucha poesía". Los muelles están llenos de misterios y secretos, como las familias.

Un momento de 'Germans de sang' / David Ruano

La partitura es la misma de 1983 y las canciones también, pero suenan muchos más actuales y modernas. Andreu Gallén las ha pulido y puesto al día. También se ha encargado de todo el 'under score', la banda sonora que suena de fondo que refuerza los diálogos de los actores. "Es un trabajo muy delicado y técnicamente difícil porque participa mucha gente y hay que cuadrar muchos detalles. Trabajamos con un material muy sensible y frágil. Todo ha de ser muy de verdad. Esta obra no permite brocha gorda".

Su versión tiene poco que ver con las que se han visto hasta ahora. "A nivel formal es muy diferente y el punto de vista del que partimos, también. Si nos pareció un musical moderno cuando se estrenó en Barcelona por primera vez, ahora hemos hecho los cambios necesarios para conectar con el público del siglo XXI".