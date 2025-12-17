El Cruïlla destapa todo su cartel: de The Black Crowes a Jon Batiste

Cartel con acentos contemporáneos, del pop de Halsey y Reneé Rapp a la hibridación sonora de Jon Batiste y Ezra Collective, con amplia presencia de figuras enraizadas en los años 90, como Garbage, Suede, The Black Crowes y Faithless, el que ofrece el Cruïlla en su 16ª edición, que tendrá lugar del 8 al 12 de julio en el parque del Fòrum. Nombres que se suman a una cuarentena más, hasta alcanzar un total de 53 artistas, incluidos los ya anunciados previamente Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Jovanotti y Mishima.

El Cruïlla subraya en su nueva programación su seguimiento de tres líneas, según explicó su director, Jordi Herreruela, este miércoles en el acto de presentación en la antigua fábrica Estrella Damm. Está la apuesta por artistas “libres e independientes, con ascendiente “punk, jazz y de raíz”, con “reivindicación, sarcasmo y humor”, en contraposición a “las producciones de baja calidad y letras frívolas” perceptibles en el ‘mainstream’ de los últimos años, un hilo que el festival ya destacó en su edición de 2025. Luego, “el talento joven”, que trae consigo “otra visión del mundo”. Y el tercer ‘leitmotiv’ es el “tono festivo, bailable y divertido” de muchas de las propuestas.

Conciertos únicos en España

El muy ‘grammyzado’ Jon Batiste ofrecerá su debut en España con actuación única en el país, igual que el italiano Jovanotti. La actuación de Garbage se encuadra en una gira que la banda dirigida por Butch Vig (el productor de ‘Nevermind’, de Nirvana) anuncia como última de su trayectoria, mientras que Suede podrá atender al público que se quedó sin entrada del bolo del próximo 25 de marzo en Razzmatazz (ciclo Cruïlla Hivern). The Black Crowes traerán su fornido blues-rock sureño cuatro años después de su última visita a Barcelona, una espera que alcanza los diez años en el caso de Faithless, grupo electrónico británico que a finales de los 90 cabalgó sobre ‘hits’ como ‘God is a dj’.

David Byrne traerá su reciente y juguetón ‘Who is the sky?’ y el eco de los ilustres Talking Heads, y Pixies, su catálogo de hitos excéntricos del ‘indie’ rock. En la parcela internacional, exponentes de la música latina como el extrovertido grupo colombiano Bomba Estéreo, los estadounidenses Bacilos y una fusión de pop y folclore de la argentina Yami Safdie.

Algunos reclamos autóctonos se posicionan en la franja alta del cartel. El miércoles 8, jornada de apertura, la más juvenil, con Halsey y Reneé Rapp, acogerá al gallego Sen Senra, presentando el cierre de su trilogía de discos ‘PO2054AZ’. Rigoberta Bandini destaca en la jornada del sábado 12. La órbita pop-rock-punk española aporta a bandas como Ultraligera, Oslo Ovnies, Palo Domado, Rata y Parquesvr, así como Chiquita Movida, nuevo vehículo de Rayden con los miembros de su última banda.

Asignaturas pendientes

De la escena catalana salen algunas “asignaturas pendientes”, en palabras de Herreruela: los debuts en el festival de sendos clásicos pop, Mishima y Mazoni, así como del último ídolo de Castelldefels, Alizzz. El Cruïlla acogerá a Els Pets en su ‘tour’ de 40º aniversario, así como a Zahara con su propuesta de ‘rave’. Numerosas propuestas pop emergentes, con ingredientes electrónicos o urbanos, como las de Lococq, OKDW, Svetlana, Susto, Greta (la pequeña de las Farelo), que convivirán con el lenguaje más rock de La Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi y el emergente Ypnosi.

Con todo ello, el Cruïlla se presenta como “un antídoto al ‘FOMO’ y a la ansiedad”, un festival “que respira” y que es “emocionalmente sostenible”, señaló Jordi Herreruela. Un cartel con unos 10 millones de euros de presupuesto a cuya parcela musical le faltan todavía “seis o siete” artistas que el festival prevé anunciar en febrero.