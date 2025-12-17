La asociación de escritores en lengua catalana presenta un nuevo modelo de contrato para regular la IA y los audiolibros

La Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC) ha presentado hoy los nuevos modelos de contrato de edición, destinados a mejorar las condiciones de trabajo de los escritores y traductores y aportarles más seguridad jurídica. Los nuevos modelos llegan dieciséis años después de los últimos, e incorporan cuestiones primordiales como la regulación de la inteligencia artificial, la cesión de derechos para audiolibros o una revisión de la cesión para libros electrónicos.

Desde la voluntad de representar los intereses profesionales de sus 1.976 asociados, la actual junta directiva de la AELC ha fijado como una prioridad absoluta la elaboración de dos nuevos contratos de edición (uno para escritores y otro para autores jurídicos y otros para traductores) que respondan al contexto actual y la incertidumbre y precarización con la que afrontan el futuro profesional.

Los contratos de edición vigentes hasta ahora se aprobaron en junio de 2009 en un acuerdo entre el Gremio de Editores de Catalunya, la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya (ACEC) y la AELC. Dos años después se ampliaron con la incorporación de un nuevo contrato adaptado a la edición digital. Pese a los profundos cambios tecnológicos y editoriales de los últimos dieciséis años, los contratos no se habían actualizado, explica la AELC en un comunicado.

Desgraciadamente, ni el Gremio de Editores de Cataluña ni la Asociación de Editores en Lengua Catalana han querido sumarse a este diálogo, a diferencia de lo que hicieron hace más de quince años los representantes del Gremio de entonces. Esta oposición, además, contrasta con una notable implementación de los modelos anteriores, ya que según el último estudio Escriure en català (2023), un 47% de los contratos se ajustaban habitualmente.

En esta tarea han participado activamente autores, traductores y asesores jurídicos, que han estudiado los conflictos más habituales ocurridos en los últimos años y el entorno normativo, tanto a nivel estatal como comunitario. El estudio ha sido liderado por Mario Sepúlveda y Mireia Palomo, abogados especializados en propiedad intelectual.

Entre las recomendaciones figuran: la integración de la cesión de derechos en papel y la cesión de derechos en forma de libro electrónico y de audiolibro en un mismo contrato; la inclusión de mejores prácticas; la incorporación de las novedades marcadas por la Directiva europea 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital; la protección de los derechos de autor frente a los malos usos de la inteligencia artificial generativa (partir de los preceptos marcados por el European Writer's Council) y la actualización de la cláusula de protección de datos personales y garantía de derechos digitales.

Para facilitar la interpretación de estos contratos, la AELC ha editado un Manual de Uso. El presidente de la AELC, Sebastià Portell, ha subrayado que estos modelos deben servir para "mejorar las condiciones profesionales de nuestros autores, también con la complicidad de aquellos editores más sensibilizados con el respeto por la labor del conjunto de la cadena de valor del libro, que sabemos que existen". Y ha añadido que "sólo así construiremos un ecosistema literario más justo, más transparente y más sostenible para todos".