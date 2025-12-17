Angelina Jolie revela las cicatrices de su mastectomía en el primer número de 'Time France'

La actriz estadounidense Angelina Jolie revela las cicatrices de su doble mastectomía, que la han convertido en una figura destacada en la lucha contra el cáncer, en el primer número de Time France, la edición francesa de la reconocida revista estadounidense lanzada esta semana.

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que quiero. Y siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas", afirma la estrella de Hollywood, conocida por su labor humanitaria, quien aparece en la portada y el interior de la revista, disponible en quioscos el jueves. Las fotos, en las que Angelina Jolie muestra discretamente sus cicatrices, son de Nathaniel Goldberg. La actriz ganadora del Óscar reveló al público en 2013 que se había sometido a una doble mastectomía, seguida de una doble ooforectomía en 2015, para prevenir un alto riesgo de cáncer, ya que es portadora del gen BRCA1, que la predispone a padecerlo. Su decisión contribuyó a concienciar sobre la prevención del cáncer de mama y de ovario, y animó a muchas mujeres a hacerse las pruebas de detección.

"Cuando compartí mi experiencia en 2013, lo hice para fomentar la toma de decisiones informadas (...) El acceso a las pruebas de detección y la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia", añade la actriz, protagonista de "Coutures", una película dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour, que se estrena en cines el 18 de febrero y que refleja su historia.

Según su contenido, el primer número de Time Francia incluye una entrevista con el embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, un reportaje desde la región del Donbás con la 93.ª Brigada Kholodny Yar del ejército ucraniano y una investigación sobre el funcionamiento interno del comercio de arte.

La licencia en francés de Time, la primera licencia internacional de la revista centenaria, conocida por sus portadas, reportajes a fondo y Personaje del Año, ha sido adquirida por el grupo 360BusinessMedia, propiedad del empresario Dominique Busso, quien también fundó Forbes Francia. Además de su sitio web, "timefrance.fr", la revista de 200 páginas, con un precio de 9 € por ejemplar, será una publicación trimestral que incluirá reportajes originales y traducciones de artículos de la edición estadounidense, que se publica dos veces al mes. Su primer número tendrá una tirada de 100.000 ejemplares.

El equipo editorial de la revista está compuesto actualmente por la redactora jefe, Elisabeth Lazaroo, el editor adjunto, Alfred De Montesquiou, y colaboradores freelance.

"Se reforzará el equipo editorial de las publicaciones impresas y digitales", declaró Dominique Busso a AFP.