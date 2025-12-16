'Romería', 'Sirat' y 'Sorda' parten como favoritas en la carrera de los Premis Gaudí 2026

'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad, encabezan, con 13, 12 y 10 nominaciones respectivamente, la carrera de la 18ª edición de los Premis Gaudí, cuyo desenlace tendrá lugar el próximo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando 'El 47' y 'Casa en flames' coparon las candidaturas, en esta ocasión las producciones en catalán han quedado algo relegadas, aunque hay que destacar el reconocimiento que han obtenido 'Estrany riu', debut en el largometraje del joven barcelonés Jaume Claret Muxart, y 'Frontera', la nueva película de la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ambas con ocho nominaciones.

Ha sido la propia Colell quien se ha encargado de abrir el acto de anuncio de las candidaturas con un breve parlamento en el que ha calificado de "extraordinaria" la cosecha de cine catalán estrenado en 2025. A juzgar por el número de nominaciones, el fruto más distinguido de esa cosecha ha sido 'Romería', la tercera película de Carla Simón, directora que ya ganó el Gaudí al mejor filme con 'Estiu 1993' y con 'Alcarràs'. ¿Conseguirá el tres de tres? En esta ocasión competirá en la categoría de mejor película en lengua no catalana y allí deberá medirse con 'Sirat', que tras sus dos candidaturas a los Globos de Oro está en plena campaña para colarse también en la fiesta de los Oscar. Completan el cuarteto de finalistas en ese apartado 'Sorda' (otra de las triunfadoras de la jornada), y 'Los Tortuga', de Belén Funes. De las cuatro, tres están dirigidas por mujeres.

Por su parte, el premio a la mejor película (para producciones rodadas en catalán) se lo disputarán las citadas 'Estrany riu' y 'Frontera', además de 'Esmorza amb mi', de Iván Morales (con cinco candidaturas); 'Molt lluny' de Gerard Oms (también con cinco), y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera, el mayor éxito de taquilla del cine en catalán en el año que ahora está a punto de despedirse, con una recaudación cercana a los cuatro millones de euros.

Un documental de récord

Además de todos ellos, otros dos títulos merecen una mención especial. Por un lado, 'Tardes de soledad', de Albert Serra, un crudo pero estilizado retrato de la tauromaquia que, además de perfilarse como el gran favorito en la categoría de mejor documental, ha entrado en el cuarteto de aspirantes al premio a la mejor dirección (junto a Carla Simón, Oliver Laxe y Eva Libertad) y ha obtenido otras cuatro nominaciones más (nunca una película de no ficción había logrado tantas). Y, por otro, 'La furia', de la debutante Gemma Blasco, que recoge también seis candidaturas, incluida la de mejor dirección novel, apartado en el que se dibuja una bonita competencia con la presencia de Jaume Claret Muxart, Gerard Oms e Iván Morales.

La Dani y Laura Weissmahr, durante la lectura de las nominaciones de los Premis Gaudí 2026 / Eli Don / ACN / ACN

'La furia' es, junto con 'Frontera' y 'Estrany riu', la película con mayor presencia entre los nominados en las categorías de interpretación. Su protagonista, Ángela Cervantes, optará al premio a la mejor actriz principal junto a Maria Rodríguez Soto ('Frontera'’), Miriam Garlo ('Sorda') y Nora Navas ('Mi amiga Eva'). El hermano de Ángela, Álvaro Cervantes, figura también entre los finalistas como mejor actor protagonista, por su trabajo en 'Esmorza amb mi' (sus rivales son Sergi López, por 'Sirat'; Mario Casas, por 'Molt lluny', y Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa') y obtiene además candidatura como mejor actor secundario por 'Sorda' (ahí se enfrenta a Àlex Monner, por 'La furia'; Asier Etxeandia, por 'Frontera', e Ivan Massagué, por 'Esmorza amb mi'). Como actrices secundarias están nominadas Bruna Cusí ('Frontera'), Carla Linares 'La furia'), Elena Irureta ('Sorda') y Nausica Bonnin ('Estrany riu').

Que este año haya cuatro películas candidatas al premio al mejor filme de animación es, ya de por sí, una excelente noticia (ha habido ediciones con un solo título, reflejo de la penuria del sector). 'L’Olívia i el terratrèmol invisible', de Irene Iborra Rizo; 'El tresor de Barracuda', de Adrià García; 'Hanna i els nadals oblidats', de Elena Ruiz, y 'La llum de l’Aisha', de Shadi Adib, competirán en esta categoría, mientras que el galardón al mejor filme europeo convoca a pesos pesados como 'The brutalist' y 'Cónclave' (ambas producciones británicas), junto a la alemana 'La semilla de la higuera sagrada' y la letona 'Flow'.

Como ya estaba anunciado, el Premi d’Honor Miquel Porter 2026 distinguirá la carrera de la actriz, directora y guionista Sílvia Munt.