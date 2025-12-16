'Romería', 'Sirat' y 'Sorda', favoritas de los Premis Gaudí

‘Romería’, de Carla Simón, y ‘Sirat’, de Oliver Laxe, encabezan, con 13 y 12 nominaciones respectivamente, la carrera de la 18ª edición de los Premis Gaudí, cuyo desenlace tendrá lugar el próximo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando ‘El 47’ y ‘Casa en flames’ coparon las candidaturas, en esta ocasión las producciones en catalán han quedado algo relegadas, aunque hay que destacar el reconocimiento que han obtenido ‘Estrany riu’, debut en el largometraje del joven barcelonés Jaume Claret Muxart, y ‘Frontera’, la nueva película de la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ambas con ocho nominaciones.

Ha sido la propia Colell quien se ha encargado de abrir el acto de anuncio de las candidaturas con un breve parlamento en el que ha calificado de “extraordinaria” la cosecha de cine catalán estrenado en 2025. A juzgar por el número de nominaciones, el fruto más distinguido de esa cosecha ha sido ‘Romería’, la tercera película de Carla Simón, directora que ya ganó el Gaudí al mejor filme con ‘Estiu 1993’ y con ‘Alcarràs’. En esta ocasión competirá en la categoría de mejor película en lengua no catalana y allí deberá medirse con ‘Sirat’, que tras sus dos candidaturas a los Globos de Oro está en plena campaña para colarse también en la fiesta de los Oscar. Completan el cuarteto de finalistas en ese apartado ‘Sorda’, de Eva Libertad (otra de las triunfadoras de la jornada con 10 nominaciones), y ‘Los Tortuga’, de Belén Funes.

Por su parte, el premio a la mejor película (para producciones rodadas en catalán) se los disputarán ‘Estrany riu’, ‘Frontera’, ‘Esmorza amb mi’, de Iván Morales (con cinco candidaturas), ‘Molt lluny’, de Gerard Oms (también con cinco), y ‘Wolfgang’, de Javier Ruiz Caldera.

En las categorías de interpretación, Ángela Cervantes (por ‘La furia’), Maria Rodríguez Soto (‘Frontera’), Miriam Garlo (‘Sorda’) y Nora Navas (‘Mi amiga Eva’) han sido elegidas para optar al premio a la mejor actriz protagonista, mientras que Álvaro Cervantes (‘Esmorza amb mi’), Manolo Solo (‘Una quinta portuguesa’), Mario Casas (‘Molt lluny’) y Sergi López (‘Sirat) son los finalistas para el galardón al mejor actor principal.

Como ya estaba anunciado, el Premi d’Honor Miquel Porter 2026 irñá a parar a la actriz, directora y guionista Sílvia Munt.