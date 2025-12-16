Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner

El actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa

Casa de Los Ángeles del cineasta Rob Reiner y su mujer

Casa de Los Ángeles del cineasta Rob Reiner y su mujer

Europa Press

Laura Estirado

Laura Estirado

Por qué confiar en El Periódico

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto este domingo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine.

Directo | Detenido Nick Reiner, sospechoso de la muerte de sus padres

Directo | Detenido Nick Reiner, sospechoso de la muerte de sus padres

Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer

