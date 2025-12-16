En Directo
Investigación
Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
El actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, ('La princesa prometida,' 'The Bear', 'El lobo de Wall Street', entre otros títulos) ha sido encontrado muerto este domingo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del asesinato del director de cine.
El mexicano Guillermo del Toro se une a la ola de reacciones por la muerte de Rob Reiner
El director mexicano Guillermo del Toro se sumó este lunes a la ola de reacciones tras el hallazgo, el domingo pasado, de los cuerpos sin vida del realizador estadounidense Rob Reiner y de su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, en su domicilio de Los Ángeles (EE.UU.). "Rob Reiner era un ser humano auténtico y bueno, y un director extraordinario. Era vital y honesto, y él y Michele (Reiner) eran pilares de su comunidad y comprometidos con su arte y el bienestar de todos los que los rodeaban. Una pérdida devastadora", manifestó Del Toro en su cuenta de X sobre este caso en el que se ha señalado como sospechoso a Nick, el hijo mediano de la pareja. El mensaje del creador de 'El laberinto del fauno' (2006) se suma a otras reacciones de personalidades como el expresidente estadounidense Barack Obama y figuras de Hollywood como las actrices Kathy Bates y Jamie Lee Curtis, o hasta el reconocido escritor Stephen King.
Nick Reiner había discutido con su padre, Rob Reiner, en fiesta navideña de Conan O'Brien
Nick Reiner había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones, según reconoció en varias entrevistas. Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta. Una fuente con conocimiento de la investigación confirmó al rotativo angelino que no había indicios de que se hubiera forzado la entrada a la vivienda. McDonnell confirmó que la Policía ejecuta una orden de cateo en la casa, pero no abundó sobre qué estaban buscando las autoridades.
El romance entre Rob y Michele Reiner inspiró el final feliz de 'When Harry met Sally..."
El romance entre el director estadounidense Rob Reiner, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, durante el rodaje de 'Cuando Harry encontró a Sally...' ('When Harry met Sally...') cambió el guión de la emblemática comedia romántica e inspiró la confesión de amor y un final feliz cinematográfico replicado luego en la vida real.
Inicialmente, la intención del director era terminar el filme con los dos protagonistas tomando caminos distintos, en un reflejo de su propia realidad, según contó el propio Reiner, que por ese entonces aún se dolía por su divorcio de la también directora Penny Marshall.
"Había estado casado durante diez años. Llevaba diez años soltero y no podía imaginarme cómo iba a estar con alguien, y eso dio origen a Cuando Harry encontró a Sally...'", dijo Reiner a CNN en 2024.
Una joven fotógrafa llamada Michele Singer cambió la perspectiva del cineasta y le hizo replantearse su idea inicial. Al conocerla, Reiner entendió - como Harry- que al reconocer que quieres pasar el resto de la vida con alguien, quieres comenzar ese "resto de la vida" lo antes posible.
"Conocí a mi esposa Michele, con quien llevo casado 35 años, mientras hacíamos la película. Y cambié el final", recordó.
Así, el final donde Harry le confiesa su amor a Sally en la Nochevieja de 1988 pasó a la historia del cine, junto al "Quiero lo que ella está tomando" pronunciada por la propia madre de Reiner en la icónica escena del 'orgasmo falso' en el Katz's Delicatessen.
Jim McDonell, jefe de policía: "Pudieron detener a Nick, el sospechoso"
"Nuestra división de robos y homicidios está a cargo de la investigación", declaró a periodistas el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.
"Trabajaron durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso. Posteriormente fue fichado por asesinato", añadió.
Rob y su hijo Nick discutieron acaloradamente en la fiesta de Navidad del cómico Conan O'Brien
Según TMZ, Rob Reiner , su esposa Michele y su hijo Nick asistieron a la fiesta de Navidad de Conan O'Brien el sábado por la noche. En la fiesta, Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte, tan fuerte que muchos la oyeron. Esto es lo que han explicado fuentes de la familia Reiner a TMZ. Al parecer, Rob y Michele se fueron de la fiesta. Se desconoce si Nick también se fue, explica la publicación.
Arrestado un hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer por sospecha de asesinato
Nick Reiner, de 32 años, está desde el domingo en una cárcel del condado y bajo fianza de cuatro millones de dólares. El hijo mediano del actor, director y productor estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer, fue arrestado el domingo como sospechoso de homicidio horas después de que sus padres fueran hallados apuñalados en su casa de Brentwood (Los Ángeles).
Aunque el arresto no se ha hecho oficial los registros de la cárcel del condado indican que Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado a las 21.15 horas del domingo y procesado ya de madrugada el lunes. Se le atribuye un delito grave y se informa de que la fianza está fijada en cuatro millones de dólares. Toda la información, aquí.
Qué herencia deja Rob Reiner
El director de cine estadounidense Rob Reiner, que fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.
Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante capital gracias a éxitos como 'When Harry met Sally' (1989), 'Stand by me' (1986) o 'The Princess Bride' (1987), entre otros. Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, uno de los estudios independientes más influyentes de Hollywood.
No tenía una relación muy cercana con su padre
Durante la promoción de la película, Nick recordó esos tiempos en la calle, cuando "podría haber muerto", y su tiempo en rehabilitación. "Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles", insistió.
Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción del filme. Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en la película había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.
El hijo de Rob Reiner, sospechoso de su muerte, batalló con las drogas desde adolescente
Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, presunto sospechoso del asesinato de la pareja, sufrió por su adicción a las drogas desde adolescente, algo que reflejó como co-guionista del filme 'Being Charlie', dirigido por su padre. El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea. Antes, había sido señalado por la revista People como el culpable del supuesto homicidio de los Reiner, que habrían sido degollados por un familiar, según la web de entretenimiento TMZ. La Policía de Los Ángeles no se ha pronunciado sobre estos reportes ni confirmado públicamente aún el arresto. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la agresión habría tenido lugar tras una posible discusión, aunque se desconocen los motivos. Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.
Trump vincula muerte de cineasta Rob Reiner a "furibunda" obsesión en su contra
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que las muertes del director Rob Reiner y su esposa, investigadas por la policía como "aparente homicidio", fueron resultado de la "furibunda obsesión" del célebre cineasta en su contra. Los Reiner murieron "supuestamente a causa de la ira que (el cineasta) provocaba en los demás debido a su grave, persistente e incurable afección mental" anti-trump, afirmó el mandatario en su plataforma Truth Social. El mandatario utilizó el término "Trump Derangement Syndrome" (TDS), popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental. "Era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump", escribió además el presidente estadounidense.
