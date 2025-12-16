Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner

El romance entre Rob y Michele Reiner inspiró el final feliz de 'When Harry met Sally..."

El romance entre el director estadounidense Rob Reiner, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, durante el rodaje de 'Cuando Harry encontró a Sally...' ('When Harry met Sally...') cambió el guión de la emblemática comedia romántica e inspiró la confesión de amor y un final feliz cinematográfico replicado luego en la vida real.

Inicialmente, la intención del director era terminar el filme con los dos protagonistas tomando caminos distintos, en un reflejo de su propia realidad, según contó el propio Reiner, que por ese entonces aún se dolía por su divorcio de la también directora Penny Marshall.

"Había estado casado durante diez años. Llevaba diez años soltero y no podía imaginarme cómo iba a estar con alguien, y eso dio origen a Cuando Harry encontró a Sally...'", dijo Reiner a CNN en 2024.

Una joven fotógrafa llamada Michele Singer cambió la perspectiva del cineasta y le hizo replantearse su idea inicial. Al conocerla, Reiner entendió - como Harry- que al reconocer que quieres pasar el resto de la vida con alguien, quieres comenzar ese "resto de la vida" lo antes posible.

"Conocí a mi esposa Michele, con quien llevo casado 35 años, mientras hacíamos la película. Y cambié el final", recordó.

Así, el final donde Harry le confiesa su amor a Sally en la Nochevieja de 1988 pasó a la historia del cine, junto al "Quiero lo que ella está tomando" pronunciada por la propia madre de Reiner en la icónica escena del 'orgasmo falso' en el Katz's Delicatessen.