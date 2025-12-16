Series
La productora de Netflix en España ganó 2 millones en 2024, un 2,55% más
Los Gatos Entretenimiento destinó 720.604 euros al pago de impuestos sobre beneficios, casi un 7% más que en el ejercicio anterior
Los Gatos Entretenimiento España, la productora de Netflix en el país, obtuvo un beneficio neto de 2,03 millones de euros en 2024, lo cual supone un 2,55% más que los 1,98 millones de euros del ejercicio anterior, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.
Además, la compañía facturó 27,26 millones de euros, lo que supone una reducción de los ingresos del 3,25% en comparación con los 28,17 millones de euros que obtuvo en el curso previo.
El resultado neto de explotación (Ebit) de la sociedad fue de 2,73 millones de euros, un 3,77% más que los 2,63 millones de euros registrados en el ejercicio anterior, de modo que el margen operativo de la empresa se situó en el 10,02%, frente al 9,35% de 2023.
Por otro lado, la productora de Netflix en España abonó 720.604 euros en concepto de impuestos sobre beneficios, lo que supone casi un 7% más que los 673.987 euros que pagó en el ejercicio precedente.
En cuanto a la plantilla, Los Gatos Entretenimiento España tuvo una media de 85 empleados en 2024, un cifra similar a la del ejercicio previo (84).
