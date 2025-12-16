La productora de Netflix en España ganó 2 millones en 2024, un 2,55% más

Los Gatos Entretenimiento España, la productora de Netflix en el país, obtuvo un beneficio neto de 2,03 millones de euros en 2024, lo cual supone un 2,55% más que los 1,98 millones de euros del ejercicio anterior, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

Además, la compañía facturó 27,26 millones de euros, lo que supone una reducción de los ingresos del 3,25% en comparación con los 28,17 millones de euros que obtuvo en el curso previo.

El resultado neto de explotación (Ebit) de la sociedad fue de 2,73 millones de euros, un 3,77% más que los 2,63 millones de euros registrados en el ejercicio anterior, de modo que el margen operativo de la empresa se situó en el 10,02%, frente al 9,35% de 2023.

Por otro lado, la productora de Netflix en España abonó 720.604 euros en concepto de impuestos sobre beneficios, lo que supone casi un 7% más que los 673.987 euros que pagó en el ejercicio precedente.

En cuanto a la plantilla, Los Gatos Entretenimiento España tuvo una media de 85 empleados en 2024, un cifra similar a la del ejercicio previo (84).