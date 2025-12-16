Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasSobredosis paracetamolVeto a los cochesPeste porcinaCristina OTBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Tras dos años de reflexión

El patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai

El planteamiento inicial del proyecto se remonta a 2009 y fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del museo vasco en Gernika y Murueta

El Patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai

El Patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai

EFE

Bilbao
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha decidido paralizar el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi, tras dos años de reflexión sobre su viabilidad.

El órgano de gobierno del museo, en el que están representados el Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, principal impulsora de la ampliación, ha decidido en su reunión de fin de año de este martes no seguir adelante con un proyecto cuyo planteamiento inicial se remonta a 2009 y que, pasados los años, fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en Gernika y Murueta.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.

El anuncio se produce cuando están a punto de concluir los dos años de reflexión (2024 y 2025) que se dio el Patronato para decidir si seguía adelante con la ampliación del Museo, un proyecto que ha recibido gran contestación cultural y social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  2. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  3. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  4. Arrestado por sospecha de asesinato el hijo mediano del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer
  5. La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
  6. Muere el legendario actor Héctor Alterio a los 96 años
  7. La vida del conocido escritor Dan Brown en Barcelona: “He vivido en la plaza de Catalunya y hacía la compra en la Boqueria
  8. Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026

El 'fomo' y la planificación extrema: por qué compramos entradas a un año vista

El 'fomo' y la planificación extrema: por qué compramos entradas a un año vista

Un logro histórico: 'Sirat' pasa la primera criba para llegar a los Oscar en cinco categorías

Un logro histórico: 'Sirat' pasa la primera criba para llegar a los Oscar en cinco categorías

Jofre Bardagí rinde homenaje a Serrat y a su padre, el 'mestre' Bardagí, "un ser humano desbordante"

Jofre Bardagí rinde homenaje a Serrat y a su padre, el 'mestre' Bardagí, "un ser humano desbordante"

El patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai

Agotadas en 5 minutos las entradas para el retorno de C. Tangana con Agorazein

Agotadas en 5 minutos las entradas para el retorno de C. Tangana con Agorazein

Anna Guitart, nueva directora del Institut Ramon Llull

Anna Guitart, nueva directora del Institut Ramon Llull

Cristina, ganadora de ‘OT 2025’: “Ser fan del programa me ha ayudado a relativizarlo”

Cristina, ganadora de ‘OT 2025’: “Ser fan del programa me ha ayudado a relativizarlo”

El Movistar Arena cierra 2025 como el segundo recinto del mundo con más actividad musical

El Movistar Arena cierra 2025 como el segundo recinto del mundo con más actividad musical