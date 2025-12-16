Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner y su esposa: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

En la mansión de Los Ángeles del cineasta estadounidense Rob Reiner y su mujer, Michele Singer Reiner, las puertas y las ventanas no estaban forzadas. La policía ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos en la casa del director de filmes tan populares como 'La princesa prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally' o 'Misery', pero no confirmó públicamente sus identidades en una conferencia de prensa el domingo por la noche. Según NBC, la pareja falleció a causa de heridas de arma blanca. Rob Reiner tenía 78 años. Su esposa, 68. La CNN y la NBC han informado de que los fallecidos son el cineasta y su mujer.

Otros medios, como 'Los Angeles Times', informan que "un miembro de la familia está siendo interrogado en conexión con las muertes", y otros, como la revista 'People', explican que las autoridades respondieron a una llamada de ayuda médica alrededor de las 03.30 de la madrugada. La llamada la habría realizado la hija menor del matrimonio , Romy, que habría encontrado los cuerpos. La misma publicación va más allá, y en exclusiva, afirma, citando a fuentes familiares, que el asesino sería el hijo mediano de la pareja, Nick Reiner.

Finalmente, Nick fue arrestado el domingo como sospechoso de homicidio de sus padres.

La policía de Los Ángeles, a las puertas de la mansión de Rob Reiner, el pasado domingo. / AFP / MARIO TAMA

Viviendo en la calle

Al parecer, el hombre, de 32 años, de años, ya había explicado hace un tiempo su larga batalla contra su adicción a las drogas, sus problemas de salud mental y largas temporadas que ha estado viviendo en la calle.

El directo Rob Reiner, el pasado 24 de julio en la San Diego Comic Con. / EUROPA PRESS

En una entrevista con 'People', en 2016, Nick habló sobre su larga lucha contra la drogadicción, que comenzó en su adolescencia y finalmente lo dejó viviendo en la calle. Comentó que entró y salió de rehabilitación en varios periodos desde los 15 años, aproximadamente. A medida que su adicción se intensificaba, se fue alejando cada vez más de su familia y su hogar, llegando a vivir en la calle en varios estados.

Esas experiencias las volcó en una película semiautobiográfica 'Being Charlie (2016 ), que coescribió y dirigió su padre.

Según 'Page Six', que cita a fuentes cercanas, Nick Reiner "sentía un profundo resentimiento hacia su padre" y "se odiaba a sí mismo por no ser tan talentoso, prolífico o querido como su padre o su abuelo".

El detonante

Todo ocurrió tras acudir Rob, Michele y Nick a la fiesta de Navidad de Conan O'Brien el sábado por la noche, donde las fuentes dicen que Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte, ante todos los invitados.

Fuentes cercanas a la familia informaron a TMZ que la pareja abandonó la fiesta.

Meses antes Michele había confesado a sus amigos que ella y Rob estaban desesperados por los problemas de salud mental y el abuso de sustancias de Nick. "Lo hemos intentado todo", confesó a su círculo.